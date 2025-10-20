Culiacán
Festeja en Culiacán comunidad pizzera con su Picnic de La Paz en el parque Las Riberas

La jornada del sábado pasado fue de convivencia en la sección Bosquecito; instalaron un bazar local, degustaron café y pizza, además de realizar otras actividades recreativas y música en vivo
CULIACÁN._ Durante el fin de semana, el parque Las Riberas fue sede del “Picnic de la Paz”, organizado por la Comunidad de Pizzeros Artesanos Sinaloenses, una actividad que fue parte de los festejos por el 494 aniversario de la fundación de la ciudad de Culiacán.

La gente disfrutó este sábado de una jornada de convivencia en la sección Bosquecito, donde realizaron un bazar local, con café y pizza, además de actividades recreativas y música en vivo.

El momento más esperado del evento fue “Pizza Culiacán”, una creación colectiva del gremio pizzero que combinó ingredientes típicos de la región que reflejan la esencia y el sabor de la capital sinaloense, como el camarón, chilorio, tomate y lácteos de rancho.

Durante la jornada, la música en vivo estuvo a cargo de Alberto Ferreiro, en el piano, a dueto con Pau Matinée y Édgar Depraect, además del Mystery Space Club DJ Set, La Mojica Blues Band, Sollange y Venus.

Al “Picnic de la Paz” se sumaron pizzerías locales como Green Bike, Café Marimba, Caprichito, Barbajanes y Boungiorno Pizza, reconocidas por el uso de ingredientes regionales y su compromiso con la calidad y la creatividad gastronómica.

