$!Festeja Hospital Civil de Culiacán 93 años de historia con carrera pedestre

El Hospital Civil de Culiacán celebró este domingo su 93 aniversario con una carrera pedestre que reunió a cerca de mil corredores.

El punto de partida fue frente al nosocomio en punto de las 7:00 horas

El recorrido incluyó la avenida Álvaro Obregón hasta el bulevar Emiliano Zapata, para luego regresar al punto de inicio.

El doctor Gerardo Quevedo Castro, director general del HCC, recordó que el aniversario oficial es el próximo martes 16 de septiembre, pero decidieron adelantar el festejo con esta actividad deportiva.

“Nos anticipamos verdad con esta carrera... para promover, para mandar un mensaje a la población, a la sociedad de que el deporte es una de las maneras, que literalmente no cuesta mucho dinero, de prevenir muchas enfermedades que pueden llegar a ser peligrosos y mortales”, expresó.

Reconoció que la organización evaluó la posibilidad de cancelar la carrera por la situación de inseguridad en la ciudad, pero finalmente decidieron continuar.