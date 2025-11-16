$!Festeja Mueblería Valdez Baluarte medio siglo de existencia con carrera con causa en Culiacán

CULIACÁN._ Para conmemorar el medio siglo de trayectoria de Mueblería Valdez Baluarte, la empresa realizó su carrera “50 años creciendo a tu lado”, una actividad deportiva y familiar que reunió a más de mil participantes y que sumó esfuerzos a favor de Academia Malala, organización local que apoya a niñas y niños en riesgo de abandonar la escuela.

La carrera inició a las 07:00 horas de este domingo frente a plaza Forum y avanzó por el malecón nuevo, en una ruta ambientada con música y puntos de animación pensados para acompañar a cada corredor.