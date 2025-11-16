Culiacán
Festeja Mueblería Valdez Baluarte medio siglo de existencia con carrera con causa en Culiacán

Más de mil corredores participaron en el evento este domingo que respaldó a Academia Malala, dedicada a combatir la deserción escolar de niñas y niños en situación vulnerable
Daniela Flores |
16/11/2025 08:29
CULIACÁN._ Para conmemorar el medio siglo de trayectoria de Mueblería Valdez Baluarte, la empresa realizó su carrera “50 años creciendo a tu lado”, una actividad deportiva y familiar que reunió a más de mil participantes y que sumó esfuerzos a favor de Academia Malala, organización local que apoya a niñas y niños en riesgo de abandonar la escuela.

La carrera inició a las 07:00 horas de este domingo frente a plaza Forum y avanzó por el malecón nuevo, en una ruta ambientada con música y puntos de animación pensados para acompañar a cada corredor.

“Es la primera vez que nos lanzamos con este tipo de eventos para apoyar lo que es Academia Malala; ellos ayudan a a la deserción de la educación con niños en etapas vulnerables”, destacó Natalia Soto, gerente de Mercadotecnia y coordinadora general.

El evento contó con un amplio operativo de seguridad y asistencia, integrado por la Policía de Tránsito, Policía Estatal, elementos de Ejército Mexicano, Protección Civil Municipal y Cruz Roja, quienes resguardaron el recorrido y apoyaron a los participantes.

Además, como parte del festejo, Valdez Baluarte organizó rifas especiales que incluyeron pantallas, estufas, motonetas eléctricas y recámaras.

El festejo con sentido social concluiría alrededor de las 11:00 horas.

Premiación y ganadores

Como parte del festejo por su 50 aniversario, Valdez Baluarte entregó premios en efectivo a los tres primeros lugares de cada categoría y distancia.

Estos fueron los ganadores:

10K varonil

• Primer lugar: Eric Kibet Kangogo - 5 mil pesos

• Segundo lugar: Jesús Javier Labrador Aguirre - 3 mil 500 pesos

• Tercer lugar: Cornelio Alarcón Sainz - 2 mil pesos


10K femenil

• Primer lugar: Norma Labrador Aguirre - 5 mil pesos

• Segundo lugar: Kassandra Ayala - 3 mil 500 pesos

• Tercer lugar: Yajaira Camacho Flores - 2 mil pesos


5K varonil

• Primer lugar: Juan Jahir Rivera Fuentes - 3 mil pesos

• Segundo lugar: Jesús Antonio Cortés Zazueta - 2 mil pesos

• Tercer lugar: Freddie Martin Rodríguez Álvarez - Mil pesos


5K femenil

• Primer lugar: Ana Luisa Llorente Becerra - 3 mil pesos

• Segundo lugar: Blanca Labrador Aguirre - 2 mil pesos

• Tercer lugar: Victoria Medina Quintero - Mil pesos


3K varonil

• Primer lugar: Jesús Eduardo Camacho Coronel - Mil 500 pesos

• Segundo lugar: Manuel Alejandro Ojeda Martínez - Mil pesos

• Tercer lugar: Aytor Cuen Aguilar - 500 pesos


3K femenil

• Primer lugar: Ximena Cortés Zazueta - Mil 500 pesos

• Segundo lugar: María Isabel Rivera Fuentes - Mil pesos

• Tercer lugar: Fátima Nataly Félix López - 500 pesos


La empresa destacó que buscará continuar impulsando iniciativas que fortalezcan su compromiso con la comunidad.

