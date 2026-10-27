$!Festejan el Día de Muertos en la Preparatoria Zapata de la UAS con altares y concurso de catrinas

Con la participación de estudiantes y docentes, la Preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo su "Festival Cultural de Día de Muertos" y el "Concurso de Catrinas y Catrines 2026" en la explanada del plantel. La actividad fue organizada por el Departamento de Difusión Cultural de la unidad académica como parte de las conmemoraciones alusivas a las festividades tradicionales del 1 y 2 de noviembre.





Durante la jornada, la directora de la preparatoria, Denisse L. Burgueño Alor, informó que más de 750 alumnos formaron parte de los trabajos de elaboración del mural de minialtares, la decoración del espacio y el montaje del altar principal. Este último fue dedicado a la figura histórica de Leona Vicario, ofrenda con la que el plantel participará este jueves 29 de octubre en la "Muestra de Altares y Ofrendas 2026", certamen convocado por la Dirección General de Extensión de la Cultura de la institución.

Como parte de la programación del festival, se realizó el "Concurso de Catrinas y Catrines", en el cual 19 estudiantes presentaron caracterizaciones basadas en vestuario, maquillaje y accesorios alusivos a la figura popular mexicana.

El jurado encargado de evaluar las participaciones estuvo integrado por autoridades del plantel, entre ellos la directora Burgueño Alor y el secretario académico José Manuel Anistro González; además de representantes académicos como Mireya Ramos Sámano, Perla Gregoria Valenzuela Pérez y Lidia Esmeralda Covarrubias Loaiza, esta última de la Dirección General de Escuelas Preparatorias.



