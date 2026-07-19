$!Festejo mundialista se diluyó en Culiacán, La Canasta se quedó en silencio

La glorieta Cuauhtémoc, conocida por los culiacanenses como La Canasta, no registró este domingo las concentraciones multitudinarias que marcaron el paso de la Selección Mexicana por el Mundial de 2026. Mientras España se proclamaba campeona del mundo tras vencer 1-0 a Argentina en tiempos extra, el tradicional punto de celebración permaneció sin los festejos que semanas atrás reunieron a miles de aficionados.

Durante los encuentros de México, especialmente después de la victoria sobre Ecuador y del avance a los octavos de final, la glorieta fue escenario de caravanas, música, banderas y una gran concentración de personas, lo que incluso motivó operativos especiales de seguridad por parte de las autoridades municipales y federales.

Sin embargo, el duelo por el campeonato mundial entre las selecciones de España y Argentina no despertó la misma respuesta entre la afición local.