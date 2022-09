Festejos del Día del Grito costarán casi $3 millones, informa Gobierno estatal

Para la contratación de artistas la Secretaría de Administración y Finanzas envió 2 millones de pesos más el Impuesto al Valor Agregado al Instituto Sinaloense de Cultura, informó el titular de esta dependencia, Enrique Díaz Vega.

El funcionario estatal detalló que además de este monto se tendrán entre 750 mil y 800 mil pesos para lo que comprende a los demás gastos, por lo que en suma será un monto de casi 3 millones de pesos.

“Los artistas van a costar 2 millones más IVA, 2 millones de pesos y son 750 mil pesos de presupuesto para lo demás, entonces alrededor de 3 millones de pesos”, señaló.

¿Cuánto cobra uno de ellos?

No, no me sé los precios, lo que sé es que le mandamos nosotros el presupuesto al ISIC, el organismo que va a contratar, porque la Secretaría de Administración y Finanzas, pues no tiene porqué andar contratando artistas, es a través.

Se les mandaron 2 millones de pesos más IVA, no sé el desglose, pero son dos millones de pesos más IVA, hablando del tema del ISIC, no, de los artistas, de la fiesta y de lo demás, Edén (Muñoz) lo contrata ISIC, y el tema de los demás.

¿Cuánto va a cobrar?

No, es que no me sé el desglose, o sea, yo que hago, le mando el presupuesto al organismo y el organismo lo ejecuta y 750 mil, 800 mil pesos, pues el tema de la comida y lo demás.

¿Va a haber cena aquí?

No, pues va a haber tamales.

¿Va a haber protocolo aquí?

Pues va a haber invitados del Gobernador, que somos los de su gabinete y no sé quiénes más y sí sé que va a haber, lo que yo escuché, es que va a haber, va a ser una especie de verbena, donde va a haber puestos, va a haber tamales, de aquí normales, a lo mejor va a haber champurrado, taquitos, churros, va ser una especie, no abajo, arriba con el Gobernador, con los invitados del Gobernador, pero no va a haber cena de gala.

¿Este presupuesto que se mandó al ISIC incluye los dos artistas que vienen?

Yo le mandé 2 millones de pesos más IVA al ISIC, es lo único que sé.

En cuanto a los contratos, el Secretario de Finanzas destacó que el ISIC podría utilizar más dinero del que ya se le otorgó por parte de esta dependencia estatal y que los contratos son realizados por el mismo Instituto.

“Yo lo que hago es que les mando dinero y los contratan allá, es como cualquier dependencia, la Secretaría no compra todo, lo que hace la Secretaría es que sí les manda todo”, dijo.

Por su parte, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que estos festejos tendrán un costo menor que el año pasado.

“No sé, pero va a costar menos que el año pasado”, señaló.

¿Cuánto más o menos?

No tengo esos datos. ¿Van a venir?

¿Son datos que deberían ser públicos?

Sí, pues pregúntaselos a éste, es que no sé, no sé, no tengo el dato, lo puede tener, pregúntenselo a Enrique Díaz, ahí está mira, él sabe dónde está el dinero.