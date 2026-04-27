$!Festival de la Niñez en Culiacán reúne a más de 10 mil personas

Con un ambiente cargado de alegría y una asistencia que superó las 10 mil personas, el Festival de la Niñez, organizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Bienestar Culiacán, concluyó con éxito y reportó saldo blanco tras una jornada de convivencia familiar.
El evento, realizado en el marco de las celebraciones por el Día de las Niñas y los Niños, logró convocar a miles de familias culiacanenses que se dieron cita para disfrutar de una tarde de esparcimiento sano, integrando a pequeños, jóvenes y adultos en un mismo espacio.
La oferta cultural y recreativa fue el punto fuerte de la jornada, ya que los asistentes escucharon las presentaciones musicales de las agrupaciones Pistache y Piccolos Musical, quienes pusieron el ritmo a la tarde.
También realizaron diversas actividades recreativas y culturales, entre ellas pintura en caballete, pinta caritas y rallys deportivos organizados en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física.
Asimismo, el festival ofreció espacios de entretenimiento como juegos mecánicos y una amplia zona gastronómica con más de 30 stands de snacks, que deleitaron a chicos y grandes.
Desde el Sistema DIF Bienestar Culiacán se destacó que este festival, de carácter gratuito, tuvo como eje central el fomento de espacios de recreación que permitan fortalecer el tejido social y la sana convivencia entre los habitantes del municipio.
La institución agradeció la disposición de las familias para convivir en armonía, resaltando que este tipo de encuentros promueven valores fundamentales como el respeto, la empatía, el amor y la solidaridad dentro de la comunidad.