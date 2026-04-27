$!Festival de la Niñez en Culiacán reúne a más de 10 mil personas

Con un ambiente cargado de alegría y una asistencia que superó las 10 mil personas, el Festival de la Niñez, organizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Bienestar Culiacán, concluyó con éxito y reportó saldo blanco tras una jornada de convivencia familiar. El evento, realizado en el marco de las celebraciones por el Día de las Niñas y los Niños, logró convocar a miles de familias culiacanenses que se dieron cita para disfrutar de una tarde de esparcimiento sano, integrando a pequeños, jóvenes y adultos en un mismo espacio.







La oferta cultural y recreativa fue el punto fuerte de la jornada, ya que los asistentes escucharon las presentaciones musicales de las agrupaciones Pistache y Piccolos Musical, quienes pusieron el ritmo a la tarde. También realizaron diversas actividades recreativas y culturales, entre ellas pintura en caballete, pinta caritas y rallys deportivos organizados en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física.





Asimismo, el festival ofreció espacios de entretenimiento como juegos mecánicos y una amplia zona gastronómica con más de 30 stands de snacks, que deleitaron a chicos y grandes. Desde el Sistema DIF Bienestar Culiacán se destacó que este festival, de carácter gratuito, tuvo como eje central el fomento de espacios de recreación que permitan fortalecer el tejido social y la sana convivencia entre los habitantes del municipio.





