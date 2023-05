CULIACÁN._ Luego de la celebración del Festival del Globo Culiacán 2023 el 29 y 30 de abril en “Narnia”, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil manifestó que la posibilidad de que este evento se repita el próximo año.

“Es posible, así como la Feria Internacional de Libro, que desde que lo explicamos dijimos que la intención o espíritu de estos proyectos culturales y recreativos, es que se vuelvan patrimonio de todo Culiacán. Vamos a analizarlo bien, realmente sentimos que fue un festival que las personas disfrutaron”, señaló.

“Estuve ahí (Festival del Globo) y me decían algunas familias ‘Oiga, muchas gracias, lo felicito’, les decía si se subieron al globo y respondían ‘No, no alcancé porque llegué tarde, pero de todas maneras felicidades’. Por primera vez me tocó que no nos hicieran comentarios negativos”, apuntó respecto a la aceptación del público.