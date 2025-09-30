FEUAS convoca marcha por el 2 de octubre y respalda la Reingeniería Universitaria

La Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa anunció que el próximo 2 de octubre realizará una marcha en memoria de los estudiantes asesinados durante la masacre de Tlatelolco en 1968.

La marcha iniciará a las 8:00 horas en la catedral de Culiacán y culminará en el Edificio Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde se realizará un homenaje.

En el marco de esta conmemoración, la federación también inaugurará sus nuevas oficinas en la Biblioteca Central y reiterará su apoyo a la Reingeniería Universitaria, proyecto que consideran clave para transformar la vida académica y financiera de la casa de estudios.

Durante una rueda de prensa, el presidente de la FEUAS, Ángel Gamaliel Cañedo Reyes, subrayó que el Movimiento Estudiantil de 1968 sigue siendo una fuente de inspiración para la comunidad estudiantil.

”Ese día, cientos de estudiantes fueron silenciados por alzar la voz en favor de la democracia, la justicia y la libertad. Hoy honramos su memoria y reafirmamos que su lucha no fue en vano, porque seguimos defendiendo que la voz de los estudiantes debe ser escuchada”, afirmó.

El dirigente universitario destacó que las nuevas oficinas servirán para fortalecer la representación estudiantil y dar continuidad a la Reingeniería Universitaria, considerada fundamental para consolidar programas de becas, garantizar la cobertura de todas las licenciaturas y especialidades, y mejorar actividades complementarias como cultura, deporte e idiomas.

Tamara Pacheco Castro coincidió en que la reingeniería representa nuevas oportunidades de desarrollo y aseguró que la FEUAS trabajará para que ningún estudiante quede fuera de los beneficios de estas transformaciones.

Desde la Facultad de Psicología, Naidelin Lara Medina resaltó la importancia de las casas del estudiante, que en Sinaloa suman 14 y albergan a más de 600 jóvenes, algunos provenientes de otros estados y países.