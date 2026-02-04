FGE analiza videos del lugar y rutas de escape para ubicar a los responsables que agredieron a diputados de MC

La Fiscalía General del Estado trabaja en la identificación de las personas involucradas en el ataque armado contra los diputados locales Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, mediante el análisis de imágenes captadas en el sitio de la agresión, así como de las rutas utilizadas para la huida, informó el vicefiscal de Sinaloa Dámaso Castro Saavedra.

Hasta el momento, se ha reportado una detención relacionada con el caso, sin embargo el funcionario detalló que en el atentado participaron varias personas.

A pregunta expresa sobre el número de personas involucradas el funcionario evitó precisar, al señalar que la investigación principal está a cargo de la Fiscalía General de la República, con el apoyo de autoridades estatales y federales.

“Se está trabajando en temas de identificación en relación a imágenes que se han obtenido en relación al lugar del hecho y los alrededores y todo el registro, o sea, es el trabajo que está haciendo que se ha estado haciendo con las fiscalías, con la fiscalía general y con incluso con el apoyo de otras corporaciones”, apuntó.

La persona detenida se trata de Jesús Emir, conocido como “Compa Güero” o “Radio 13”, identificado por instancias federales como uno de los presuntos responsables del ataque, quien habría tenido a su cargo el control de radios de comunicación y la instalación de cámaras para una facción del Cártel de Sinaloa.

Castro Saavedra explicó que las labores de investigación incluyen la revisión de material videográfico del lugar de los hechos, los alrededores y el trayecto seguido tras la agresión, además del análisis conjunto con la FGR y otras corporaciones de seguridad.

Añadió que también se realizan diligencias relacionadas con personas detenidas, el cotejo balístico de armas aseguradas, la revisión de vehículos presuntamente involucrados y el estudio del contexto general del atentado.

El ataque ocurrió el mediodía del miércoles 28 de enero, cuando los diputados y su chofer circulaban sobre el Paseo Niños Héroes, conocido como malecón viejo, en la zona centro de Culiacán. El vehículo en el que viajaban fue interceptado y atacado a balazos.