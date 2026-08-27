FGE deja en manos de la República investigación de Fausto Corrales

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa se mantiene al margen de las investigaciones y audiencias relacionadas con Fausto Corrales Rodríguez, señalado como testigo clave en el homicidio del ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda; y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada García.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General del Estado, señaló este jueves que es la Fiscalía General de la República la instancia que actualmente lleva las investigaciones y el proceso relacionado con Corrales Rodríguez.

“Ahorita es un tema que lo ha estado continuando en trámite la Fiscalía General de la República. Fiscalía del Estado estamos con la apertura y con la disposición de que, en caso de que solicite algún tipo de información, inmediatamente proporcionarla”, expresó.

Sánchez Kondo indicó que, aunque la responsabilidad de investigar estos hechos corresponde actualmente a la autoridad federal, la FGE mantiene disposición para colaborar en las indagatorias en caso de que la FGR requiera información o documentación.

Fausto Corrales Rodríguez es considerado una pieza relevante para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, cuando fueron asesinados el político y ex Rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y, de manera simultánea, fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada García.

El capo sinaloense fue posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde quedó bajo custodia de autoridades de ese país.

En agosto de 2024, el Gobernador Rubén Rocha Moya solicitó a la FGR atraer el caso del asesinato de Cuén Ojeda.

La Fiscal estatal reiteró que la FGE permanece disponible para aportar cualquier información que sea requerida por la Fiscalía General de la República, mientras la autoridad federal continúa con las diligencias y audiencias relacionadas con Corrales Rodríguez.