$!FGE y SEPyC mantienen operaciones normales tras sismo registrado frente a costas de Sinaloa

Las actividades en los edificios de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) se desarrollaron con normalidad luego del sismo de magnitud preliminar 5.0 registrado la tarde de este martes 30 de junio frente a las costas de Sinaloa.

Tras el movimiento telúrico, reportado alrededor de las 12:45 horas, se realizó un recorrido por ambos inmuebles para verificar si se habían implementado protocolos de emergencia o si existían afectaciones derivadas del fenómeno.

En las instalaciones de la Fiscalía General del Estado no se observaron anomalías ni labores de evacuación. Personal consultado en el lugar indicó que el sismo prácticamente no fue percibido, por lo que las actividades continuaron de manera habitual.