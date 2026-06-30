$!FGE y SEPyC mantienen operaciones normales tras sismo registrado frente a costas de Sinaloa

Las actividades en los edificios de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) se desarrollaron con normalidad luego del sismo de magnitud preliminar 5.0 registrado la tarde de este martes 30 de junio frente a las costas de Sinaloa.
Tras el movimiento telúrico, reportado alrededor de las 12:45 horas, se realizó un recorrido por ambos inmuebles para verificar si se habían implementado protocolos de emergencia o si existían afectaciones derivadas del fenómeno.
En las instalaciones de la Fiscalía General del Estado no se observaron anomalías ni labores de evacuación. Personal consultado en el lugar indicó que el sismo prácticamente no fue percibido, por lo que las actividades continuaron de manera habitual.
Se alcanzó a observar una considerable presencia de elementos del Ejército Mexicano en el exterior del edificio, sin embargo correspondía a un despliegue de seguridad que ya se mantenía desde horas antes y no estaba relacionado con el temblor.
En contraste, en la Secretaría de Educación Pública y Cultura sí se activó un protocolo preventivo. Trabajadores fueron desalojados hacia la plaza cívica del complejo, donde permanecieron aproximadamente 10 minutos mientras se realizaba la revisión correspondiente.
Una vez concluida la inspección y al descartarse cualquier riesgo, el personal regresó al edificio para reanudar sus labores. Durante el recorrido realizado cerca de una hora después del sismo, no se observaron daños materiales, afectaciones estructurales ni alteraciones en la operación de ambas dependencias.