$!FGR asegura al menos cuatro ‘tiendas chinas’ en Culiacán; aún no informa el motivo

La Fiscalía General de la República aseguró al menos cuatro establecimientos dedicados a la importación y comercialización de productos, conocidos popularmente como “tiendas chinas”, durante operativos realizados entre la mañana del 22 de julio y este jueves en distintos puntos de Culiacán.

Los primeros aseguramientos ocurrieron la mañana del 22 de julio en comercios ubicados en el sector Zapata, Plaza Sendero, al norte de la ciudad, y en el Centro, en la esquina de la Calle Rubí y el Bulevar Francisco I. Madero.

En todos los casos, personal de la FGR colocó sellos de aseguramiento en puertas y accesos, impidiendo el ingreso a los establecimientos.