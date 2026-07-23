$!FGR asegura al menos cuatro ‘tiendas chinas’ en Culiacán; aún no informa el motivo

La Fiscalía General de la República aseguró al menos cuatro establecimientos dedicados a la importación y comercialización de productos, conocidos popularmente como “tiendas chinas”, durante operativos realizados entre la mañana del 22 de julio y este jueves en distintos puntos de Culiacán.
Los primeros aseguramientos ocurrieron la mañana del 22 de julio en comercios ubicados en el sector Zapata, Plaza Sendero, al norte de la ciudad, y en el Centro, en la esquina de la Calle Rubí y el Bulevar Francisco I. Madero.
En todos los casos, personal de la FGR colocó sellos de aseguramiento en puertas y accesos, impidiendo el ingreso a los establecimientos.
En la tienda ubicada en el Centro de Culiacán, los sellos hacen referencia a la carpeta de investigación CLN/757/2026. Sin embargo, el documento no precisa los hechos que se investigan ni el fundamento del aseguramiento.
Al mediodía de este jueves se confirmó un cuarto aseguramiento, ahora en un establecimiento ubicado en Plaza Explanada, al sur de la ciudad.
Al igual que en los casos anteriores, la autoridad federal colocó sellos en los accesos del inmueble, sin informar públicamente las razones de la intervención.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el operativo ni ha detallado los delitos que motivaron los aseguramientos o la situación jurídica de los establecimientos.
Se prevé que en las próximas horas la dependencia federal proporcione información sobre el avance de la investigación, el alcance de los aseguramientos y el estatus legal de los comercios intervenidos.