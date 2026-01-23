FGR atrae caso de Fernando Alan tras muerte en operativo militar en Culiacán, confirma Gobernador

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya informó que la Fiscalía General de la República atrajo el caso de Fernando Alan, joven universitario de 23 años asesinado el pasado martes 13 de enero en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, presuntamente por elementos de la Guardia Nacional durante un operativo en la zona.
El mandatario estatal explicó que la investigación dejó de estar en manos de la Fiscalía General del Estado y pasó al ámbito federal, aunque dijo desconocer los motivos específicos de la atracción del caso.
“En ese caso, igual, ya pasó de la Fiscalía estatal a la Fiscalía federal y ese tiene el mensaje seguramente sin que yo lo conozca las razones del por qué lo hace, lo atrae la fiscalía por los participantes o presuntos participantes en el hecho, pero hoy mismo nos informaron que ya la trae la FGR”, afirmó.
Cuestionado sobre si los elementos involucrados se encontrarían detenidos de manera precautoria, el gobernador respondió que no podía confirmarlo, aunque consideró que es el procedimiento habitual.
Señaló que, de manera regular, cuando existen presuntos participantes pertenecientes a las fuerzas armadas, se realizan investigaciones tanto en el ámbito de la justicia militar como en la justicia civil.
“Normalmente lo que hace el ejército es que detiene de acuerdo con su justicia militar, detiene a los presuntos participantes y se hace la investigación plena. Pero tienen que hacerse las dos investigaciones, justicia militar y justicia civil”.
-¿Estarían detenidos los militares involucrados, precautoriamente?
“Te mentiría si te digo que no, pero presumo que sí, porque así lo hacen. Esa es la mecánica”, mencionó.
Fernando Alan, falleció durante una persecución el pasado 13 de enero.
El hecho ocurrió durante un intercambio de disparos en la Avenida Álvaro Obregón entre el personal militar y presuntos delincuentes que previamente habían agredido a las fuerzas de seguridad en Culiacán.
El joven perdió la vida en la colonia Tierra Blanca al ser alcanzado por disparos cuando viajaba en un automóvil junto con su novia, Rosa Guadalupe, quien resultó herida de gravedad.
El pasado jueves 22 de enero, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo aseguró que están investigando los hechos.
Expuso que las autoridades correspondientes ya realizan las indagatorias necesarias para deslindar responsabilidades.
El funcionario federal hizo referencia a otro incidente ocurrido en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, donde también se iniciaron procesos de apoyo e investigación.