FGR atrae caso de Fernando Alan tras muerte en operativo militar en Culiacán, confirma Gobernador

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya informó que la Fiscalía General de la República atrajo el caso de Fernando Alan, joven universitario de 23 años asesinado el pasado martes 13 de enero en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, presuntamente por elementos de la Guardia Nacional durante un operativo en la zona.

El mandatario estatal explicó que la investigación dejó de estar en manos de la Fiscalía General del Estado y pasó al ámbito federal, aunque dijo desconocer los motivos específicos de la atracción del caso.

“En ese caso, igual, ya pasó de la Fiscalía estatal a la Fiscalía federal y ese tiene el mensaje seguramente sin que yo lo conozca las razones del por qué lo hace, lo atrae la fiscalía por los participantes o presuntos participantes en el hecho, pero hoy mismo nos informaron que ya la trae la FGR”, afirmó.