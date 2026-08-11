FGR cita a tres productores que participaron en protestas por el campo en Culiacán

Tres productores sinaloenses que participaron en las manifestaciones de apoyo al campo realizadas en las casetas de Costa Rica, en Culiacán, fueron citados a comparecer ante la Fiscalía General de la República.

Los citatorios, emitidos el 5 de agosto por la Célula B-I-3 de la FGR en Culiacán, establecen que los productores deberán presentarse ante la Fiscalía Federal para manifestar lo que a su derecho corresponda en relación con los hechos que dieron origen a una carpeta de investigación.

Uno de los documentos fija la comparecencia para el 10 de agosto, mientras que otros dos establecen como fecha este martes 11 de agosto.

Los documentos también advierten que, en caso de no presentarse, podrían aplicarse medidas de apremio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluida una multa equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización.

El líder agrícola Martín Lim afirmó que los tres productores fueron citados en relación con su participación en las manifestaciones realizadas en las casetas de Costa Rica y La Platanera.

“Empezó la represión contra los productores sinaloenses por exigir sus derechos en la lucha del campo sinaloense”, expresó.

Las movilizaciones a las que se hace referencia ocurrieron durante jornadas de protesta de productores sinaloenses para exigir respuestas a las demandas del sector agrícola. En junio, agricultores realizaron acciones en distintas casetas, entre ellas Costa Rica y El Pisal.

Hasta ahora, los documentos conocidos no detallan públicamente cuáles son los hechos específicos que investiga la FGR ni la calidad jurídica con la que fueron citados los tres productores.