FGR en Sinaloa aclara que investigación del caso Cuén corresponde a fiscalía especializada de la CDMX

La Fiscalía General de la República en Sinaloa informó que no tiene a su cargo la investigación por el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ya que el caso es llevado por una fiscalía especializada con sede en la Ciudad de México, por lo que la delegación estatal únicamente colabora cuando así le es solicitado.

El delegado de la FGR en Sinaloa, Efraín Alonso Gastélum Padilla, explicó que la indagatoria está en manos de la Fiscalía Especializada en Litigación de Casos Complejos, por lo que evitó proporcionar detalles sobre su avance.

“El homicidio de Héctor Melesio Ojeda lo está investigando también una fiscalía de la Ciudad de México, que es la Fiscalía Especializada en Litigación de Casos Complejos. Tampoco puedo darle información sobre ese tema, dado que no está radicado en la Fiscalía de Sinaloa”, estableció.

Al ser cuestionado sobre la participación de la delegación estatal en las investigaciones, precisó que su intervención se limita a atender las solicitudes de apoyo de la fiscalía responsable.

“Nosotros solo colaboramos en lo que nos pida la fiscalía especializada responsable en ese caso. No tenemos el control de la investigación, no podemos informar de sus avances”, determinó.

Asimismo, pidió a los medios de comunicación canalizar las solicitudes de información a la Dirección General de Comunicación Social de la institución.

“Yo les pediría que tratándose del caso de Héctor Melesio Cuén, así como el otro caso que me preguntaban hace unos momentos, pudieran ustedes dirigirse a la dirección de comunicación social de la institución; a través de ella les conseguirían la información que puede ser proporcionada a los medios de comunicación respecto de esos dos casos”, dijo.

Lo anterior a pesar de que en Sinaloa se encuentra resguardada la camioneta que forma parte de las evidencias del asesinato de Cuén Ojeda.

Sobre el vehículo, rechazó las versiones que señalaban que la camioneta vinculada al caso hubiera sido destruida en un incendio registrado en un corralón.

“No, eso no es cierto, continúa bajo nuestro resguardo. La camioneta que se quemó en un incendio ocurrido en un corralón fue una similar, pero la que pertenecía a Melesio Cuén se encuentra bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República, en concreto de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada”, señaló.

Indicó que la unidad permanece resguardada en instalaciones de la FGR en Culiacán como parte de las investigaciones que siguen a cargo de la fiscalía especializada.

El 25 de julio de 2024 fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda en Culiacán, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ex Alcalde de Culiacán.

En un primer momento se manejó el caso como un intento de despojo de vehículo en el que él viajaba como copiloto, sin embargo la versión fue cuestionada tras la presentación por parte de la Fiscalía de Sinaloa de un video del hecho.

Semanas después, el 10 de agosto de 2024, se hizo pública una carta de Ismael “El Mayo” Zambada García en la que en la que señaló que fue citado el 25 de julio a una reunión con líderes del Cartel de Sinaloa, Cuén Ojeda y el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Zambada García aseguró en la misiva que Cuén Ojeda fue asesinado en la reunión.

Ante ello la FGR asumió el control de la investigación.