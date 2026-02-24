FGR en Sinaloa descarta confirmar vínculo de bloqueos con caída de ‘El Mencho’

El delegado de la Fiscalía General de la República en Sinaloa, Efraín Gastélum Padilla, señaló que hasta el momento no existen elementos que permitan confirmar que los bloqueos registrados el domingo en la entidad estén vinculados con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“No tenemos ahorita datos que nos permitan concluir con eso. Pero hay indicios de que el cartel tenga presencia aquí. No, no tenemos indicios”, declaró.

Explicó que actualmente la autoridad mantiene una investigación abierta en torno a dos personas que fueron detenidas en el contexto de los bloqueos.

Precisó que ambos son originarios de Sinaloa y que no se puede atribuir su pertenencia a un grupo delictivo específico sin contar con pruebas contundentes.

“Sí, estamos trabajando con dos detenidos porque se les sorprendió ahí en los bloqueos. Son gente de aquí de Sinaloa. Yo no puedo decir que sean miembros del cártel de Jalisco hasta que no tenga un dato concreto demostrable. Los grupos delictivos que actúan aquí en Sinaloa pudieran haber tomado la decisión también de realizar algún tipo de bloqueo, no porque pertenezca a ese grupo”, expuso.

Gastélum Padilla reiteró que, hasta el momento, la investigación se limita a las dos personas detenidas y que no se cuenta con elementos que acrediten una relación directa con el Cártel Jalisco Nueva Generación u otra organización criminal.

“Nosotros solamente tenemos ahorita la investigación con dos personas detenidas, no traían chaleco con insignia de nuevo grupo delictivo”, agregó.

Las autoridades federales indicaron que continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme avancen las indagatorias.