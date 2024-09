El Gobernador Rubén Rocha Moya reveló que la Fiscalía General de la República ya le solicitó que compruebe que el día del presunto secuestro de Ismael Zambada García, el Mayo, no estuvo en Sinaloa.

La solicitud de “datos probatorios” sobre su ubicación, es para cumplir con el compromiso de declarar de manera formal ante la autoridad, dijo el mandatario.

“La Fiscalía me ha pedido que entregue datos probatorios de que no estuve (en el lugar de los hechos), si me los pide los doy. Como dijo el presidente, nosotros tenemos que ir a declarar ante la autoridad cuanto te lo pida”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa La Semanera.

El pasado 25 de julio, el “Mayo” Zambada acudió a una reunión en la que se encontró con el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán, en una finca ubicada en un completo al norponiente de Culiacán.

Presuntamente ahí Zambada fue traicionado por Joaquín, quien lo secuestró, lo trasladó a una aeropista cercana y se lo llevó a los Estados Unidos para entregarse juntos.

Los detalles fueron revelados en una carta publicada una semana después, en la que también indicó que ahí mismo fue privado de la vida Cuén Ojeda y que dos de los escoltas qué acompañaron al propio “Mayo” Zambada estaban desaparecidos.

En la carta, Zambada también señaló que fue a la reunión porque ayudaría a mediar en problemas de Cuén Ojeda con el Gobernador y que éste también estaría presente.

El mismo día que se publicó la carta, Rocha Moya recibió al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Presidenta electa Claudia Sheinbaum, ante quienes negó cualquier relación con estos personajes.

“No hay absolutamente nada que pueda vincularme”, les dijo.

“Es mentira que estuve el 25 de julio con el tema que se llevaron al señor Zambada, quien diga eso miente”, expresó.

El impacto qué tuvo la carta desnudó la versión de la Fiscalía General del Estado sobre la muerte de Cuén Ojeda, cuyo primer móvil fue relacionado con el intento de despojo de la camioneta de lujo en que viajaba, producto del testimonio del acompañante de Cuén Ojeda.

Sin embargo el video, el testimonio y muchos otros trabajos de periciales y forenses fueron deficientes y sus errores ventilados por la FGR una vez que tomó las riendas del caso.

La carta también provocaría la renuncia de la maestra Sara Bruna Quiñónez Estrada al frente de la Fiscalía General del Estado.