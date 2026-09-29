FGR Sinaloa no tiene información sobre investigación de Carlos Emilio

La representación de la Fiscalía General de la República en Sinaloa no tiene información sobre los avances de la investigación por la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, debido a que el caso está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Efraín Alonso Gastélum Padilla, Fiscal federal en Sinaloa, explicó que su representación no lleva el expediente y que hasta el momento tampoco ha recibido una solicitud de apoyo por parte de la Fiscalía especializada.

“Ese caso lo está radicando la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Entonces yo no tengo información para proporcionarles”, señaló.

Cuestionado sobre la reciente comparecencia de Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, ex Secretario de Economía de Sinaloa, aclaró que esta no ocurrió ante la representación federal en Sinaloa.

“No, aquí con nosotros no”, respondió.

Velarde Cárdenas habría sido llamado a declarar en calidad de testigo dentro de las investigaciones por la desaparición de Carlos Emilio, debido a su relación empresarial con Terraza Valentinos, establecimiento de Mazatlán donde el joven fue visto por última vez el 5 de octubre de 2025.

El ex Secretario de Economía es socio del grupo empresarial al que pertenece el establecimiento.

También fue llamado a declarar Isaac Aguayo Roacho, Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, dentro de las actuaciones relacionadas con las primeras investigaciones del caso.

Gastélum Padilla indicó que, si la FEMDO requiere apoyo de la representación federal en Sinaloa, estarán disponibles para colaborar, pero hasta ahora no se les ha solicitado.

“Si Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada necesitara nuestro apoyo aquí de la Fiscalía Federal de Sinaloa, con mucho gusto les ayudamos, pero hasta ahorita no nos han solicitado”, dijo.

Explicó que la Fiscalía especializada cuenta con su propio personal para integrar la investigación, incluidos agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos.

“Ellos traen su propio personal, el Ministerio Público, policías e investigadores, peritos, todo lo que necesitan para integrarse”, agregó.