$!Fiebre mundialista dispara venta de playeras réplicas de la Selección Mexicana en Culiacán

El fervor por la Selección Mexicana ha desatado una demanda de playeras réplica de la Selección Mexicana en el Centro de Culiacán, con ventas que han superado las expectativas de los locatarios más experimentados. Según relatan los propios comerciantes, el factor determinante fue el regreso a las aulas con temática mundialista y así los niños compraran las playeras. Sergio Moreno Gutiérrez, un veterano con 40 años de trayectoria en el Centro, calificó la situación como algo bueno para la economía.

“Pues fue un boom, me imagino que en la escuela dijeron de sorpresa que mañana traigan los hijos la camisa de México y pues las mamás se dejaron venir al Centro a agarrar lo que podían”, comentó Moreno Gutiérrez. María Mezquita, quien también cuenta con años de experiencia en el sector, coincidió en que el día de mayor afluencia fue ayer, impulsado precisamente por el requisito escolar. La demanda fue tal que, en algunos puestos, las prendas se agotaron momentáneamente, obligando a los vendedores a resurtirse de inmediato para no perder la racha.

Los precios de las playeras oscilan entre los 250 y los 280 pesos y compartieron que la oferta se centra en prendas accesibles que buscan satisfacer la urgencia del momento. Alicia García, originaria del Estado de México pero con 32 años radicando en Culiacán, ofrece la prenda en 250 pesos, aclarando que son versiones sencillas para el uso diario. En el puesto de María Mezquita, la playera se cotiza en 280 pesos, ofreciendo también el traje completo con short para los niños. Sobre el origen de la mercancía, Moreno Gutiérrez detalló que las prendas provienen principalmente de textileros de Guadalajara, quienes surten a las importadoras locales que, a su vez, proveen a los vendedores del Centro. A pesar de la euforia mundialista, el trasfondo económico para el comercio local sigue siendo retador ya que María Mezquita confesó que, antes de este evento, las ventas estaban bajas y que la situación para el pequeño comercio ha sido muy difícil.