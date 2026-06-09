FIFA y Sectur limitaron las transmisiones del Mundial a Pueblos Mágicos; Culiacán queda fuera, señala Turismo

La exclusión de Culiacán de las transmisiones públicas del Mundial de Fútbol fue una decisión derivada de los derechos de la FIFA y de los convenios establecidos con la Secretaría de Turismo federal para algunos pueblos mágicos, aseguró la directora de Turismo Municipal, Adalay Montoya Castro.

Explicó que las autorizaciones se concentraron en municipios que forman parte del programa de Pueblos Mágicos y únicamente El Fuerte y Mocorito recibieron la autorización correspondiente.

“Lo que pasa es que es por tema de derechos de ahí que trae la FIFA, entonces pues solamente se autorizó para El Fuerte y Mocorito”, indicó.

Montoya Castro señaló que la determinación fue revisada por la Secretaría de Turismo y respondió a acuerdos previamente establecidos a nivel nacional.

“Hubo un tema de convenios que hicieron los Pueblos Mágicos de todo México con la FIFA entonces pues es por eso que en algunos de ellos es donde se va a transmitir”, sostuvo.

Ante ello, precisó que Culiacán participará únicamente con activaciones y eventos recreativos relacionados con la justa deportiva, sin proyecciones de los encuentros.

La principal actividad está prevista para el 14 de junio en el Parque Acuático, donde se contempla organizar dinámicas deportivas para niñas, niños y familias, además de música y oferta gastronómica.

“Solamente actividades, en Culiacán no se va a transmitir ningún partido”, expresó.

Las declaraciones de la directora de Turismo se producen después de que el Gobierno de Sinaloa presentara el operativo “Sinaloa, la Fiesta del Mundial”, estrategia con la que busca aprovechar la Copa del Mundo mediante actividades turísticas y culturales en distintos municipios del estado.