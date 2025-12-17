FIGLOSNTE 27: BENEFICIA A SUS SOCIOS

“Hoy es un día para celebrar”
FIGLOSNTE 27 realizó la XXX Entrega de Recompensas para socios inscritos en el rubro de Seguro de Vida.
El día 4 de diciembre de 2025, ante la presencia de los órganos de administración y gobierno, se efectuó el evento de Asignación de Recompensas del rubro de Seguro de Vida el cual, tuvo lugar en las instalaciones Salón Figlos Culiacán.
Posteriormente el 16 de diciembre del presente año, los beneficios fueron entregados a los agraciados en una emotiva ceremonia, efectuada en las instalaciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Sección 27, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Se repartieron 4 autos último modelo y 265 bolsas de dinero, las cuales fueron entregadas a cada uno de los socios de manera física.
La derrama total para el pago de este beneficio fue por más de 5.1 MDP, beneficiando a 269 socios, quienes con un sentido de previsión confiaron en FIGLOSNTE 27 para mejorar sus condiciones económicas en esta etapa de su vida laboral.
“Felicito de manera muy especial a cada uno de los ganadores que recibieron en esta ocasión estos grandes beneficios, reiterar la invitación a los compañeros que aún no son parte, que confíen en el programa FIGLOSNTE 27, que se adhieran a sus rubros, aquí los estaremos esperando, como testimonio de esta entrega les decimos que aquí está la responsabilidad y la credibilidad dispuesta.”