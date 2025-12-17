FIGLOSNTE 27: BENEFICIA A SUS SOCIOS

“Hoy es un día para celebrar”

FIGLOSNTE 27 realizó la XXX Entrega de Recompensas para socios inscritos en el rubro de Seguro de Vida.

El día 4 de diciembre de 2025, ante la presencia de los órganos de administración y gobierno, se efectuó el evento de Asignación de Recompensas del rubro de Seguro de Vida el cual, tuvo lugar en las instalaciones Salón Figlos Culiacán.

Posteriormente el 16 de diciembre del presente año, los beneficios fueron entregados a los agraciados en una emotiva ceremonia, efectuada en las instalaciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Sección 27, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.