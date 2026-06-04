FIGLOSNTE 27: entrega 79.4 MDP por concepto de jubilación y retiro del Sector Educativo

Como reconocimiento a su gran trabajo y dedicación, FIGLOSNTE 27 destaca la labor de 376 socios que han concluido su ciclo laboral tras décadas de servicio en el sector educativo.

La ceremonia realizada el 3 de junio de 2026 en el Centro de Convenciones de Mazatlán, formó parte de la XXXII Entrega del beneficio por el cumplimiento del tiempo laboral de Jubilación y XXXI Pago del beneficio de Retiro del servicio de sector educativo, donde asistieron socios con 28 o 30 años de servicio laboral y trabajadores que se retiraron antes de cumplir la edad laboral requerida, recibiendo su estímulo económico. En este magno evento, se contó con la presencia de la Presidenta Municipal de Mazatlán, Lic. Estrella Palacios Domínguez, la Diputada Federal Integrante de la XLVI Legislatura por Morena, la Mtra. Karina Isabel Martínez Montaño, así como por representantes de las autoridades gubernamentales, municipales y otros invitados especiales.