$!FIGLOSNTE 27: inaugura su tercera obra de disfrute social “Campestre FIGLOS 27” región Évora, en Guamúchil, Sinaloa

Con el propósito de fortalecer la convivencia familiar, social y recreativa de sus agremiados, el pasado 16 de junio se llevó a cabo la ceremonia inaugural de la tercera obra de disfrute social del Fideicomiso FIGLOSNTE 27, denominada “Campestre FIGLOS 27”, ubicada sobre la carretera Guamúchil-Angostura, en el kilómetro 3.9.

Instalaciones del Campestre Figlos 27 - Guamúchil.

Este moderno espacio fue concebido para brindar a los socios y sus familias un lugar adecuado para el esparcimiento, la recreación y la práctica deportiva. Esta obra se encuentra construida sobre una superficie de 15,000 M2 y cuenta con diversas instalaciones y amenidades pensadas para el bienestar de los usuarios. Entre los principales atractivos destacan una casa club climatizada con capacidad para 200 personas, alberca y chapoteadero, 26 palapas,19 sencillas y 7 dobles, equipadas con mesas y sillas, asadores, así como una palapa magna destinada a eventos y actividades al aire libre. Además, el complejo dispone de canchas de fútbol, softbol y una cancha de usos múltiples, área de juegos infantiles, baños, amplias áreas verdes y jardines que contribuyen al equilibrio ecológico del entorno, también incluye cuarto de bombas, cisterna con bodega techada, caseta de vigilancia para el control de acceso y estacionamiento con capacidad para 70 vehículos, garantizando comodidad y seguridad para los visitantes.

Develación de placa inaugural.

Con la puesta en marcha de esta importante obra, FIGLOSNTE 27 reafirma su compromiso con el bienestar de sus socios, al ofrecer espacios que promueven la integración familiar, el desarrollo de actividades recreativas y deportivas, así como la convivencia social en un ambiente seguro y de calidad.

Prof. Genaro Torrecillas López, Srio. Gral. de la Sección 27 del SNTE y Presidente del Comité Técnico de FIGLOSNTE 27.

El acto fue encabezado por el Prof. Genaro Torrecillas López, Srio. Gral. de la Sección 27 del SNTE y Presidente del Comité Técnico de FIGLOSNTE 27 acompañado por la Lic. Guadalupe López González, Presidenta Municipal de Salvador Alvarado, el Prof. Ricardo Madrid Uriarte, Secretario General de la Directiva Seccional Sindical de la sección 53 de SNTE y Presidente del Comité Técnico de Figlosnte 53, el Lic. Martín Benito Pacheco Ibarra, Presidente del Consejo Consultivo de grupo DAFI, M.C. Christopher Pacheco Pérez, Director General de DAFI, S.C., así como el Comité Ejecutivo Seccional del SNTE 27, entre otras personalidades.

Instalaciones del Campestre Figlos 27 - Guamúchil.

El cumplimiento de esta obra demuestra que FIGLOSNTE 27 deja evidencia no solo del cumplimiento de sus objetivos, sino también el esfuerzo, la unidad y el compromiso de todos los socios que confían en este modelo, gracias a su administración y operación eficiente.