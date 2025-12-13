$!FIGLOSNTE 53: Beneficia a socios

“Hoy es un día para celebrar”

FIGLOSNTE 53 realizó la XXIX Entrega de Recompensas para socios inscritos en el rubro de Seguro de Vida.

El día 5 de diciembre de 2025, ante la presencia de los órganos de administración y gobierno, se efectuó el acto de Asignación de Recompensas del rubro de Seguro de Vida el cual, tuvo lugar en las instalaciones del Salón 53.

Posteriormente el día 12 de diciembre del presente año, los beneficios fueron entregados a los agraciados en una emotiva ceremonia, celebrada en las instalaciones del Jardín 53, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.