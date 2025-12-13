$!FIGLOSNTE 53: Beneficia a socios

“Hoy es un día para celebrar”
FIGLOSNTE 53 realizó la XXIX Entrega de Recompensas para socios inscritos en el rubro de Seguro de Vida.
El día 5 de diciembre de 2025, ante la presencia de los órganos de administración y gobierno, se efectuó el acto de Asignación de Recompensas del rubro de Seguro de Vida el cual, tuvo lugar en las instalaciones del Salón 53.
Posteriormente el día 12 de diciembre del presente año, los beneficios fueron entregados a los agraciados en una emotiva ceremonia, celebrada en las instalaciones del Jardín 53, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Se entregaron 6 automóviles último modelo y 143 bolsas de dinero a los socios agraciados.
La derrama total para el pago de este beneficio fue por más de 3 MDP, beneficiando a 149 socios, quienes con un sentido de previsión confiaron en FIGLOSNTE 53 para mejorar sus condiciones económicas en esta etapa de su vida laboral.
“Felicito de manera muy especial a cada uno de los ganadores que recibieron en esta ocasión estos grandes beneficios, reiterar la invitación a los compañeros que aún no son parte, que confíen en el programa FIGLOSNTE 53, que se adhieran a sus rubros, aquí los estaremos esperando, como testimonio de esta entrega les decimos que aquí está la responsabilidad y la credibilidad dispuesta.”