Culiacán

FIGLOSNTSA Sinaloa: Beneficia a sus socios

17/12/2025 09:10
“Hoy es un día para celebrar”

FIGLOSNTSA SINALOA realizó la XIX Entrega de Recompensas para socios inscritos en el rubro de Seguro de Vida.

El día 5 de diciembre de 2025, ante la presencia de los órganos de administración y gobierno, se efectuó el acto de Asignación de Recompensas del rubro de Seguro de Vida el cual, tuvo lugar en las instalaciones del Salón de Eventos Queen Palace.

Posteriormente el día 16 de diciembre del presente año, los beneficios fueron entregados a los agraciados en una emotiva ceremonia, efectuada en las instalaciones del Auditorio del salón 53, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Entrega simbólica a socia beneficiada.

Se entregó 1 automóvil último modelo y 36 bolsas de dinero a los socios agraciados.

Entrega de automóvil a socio beneficiado.

La derrama total para el pago de este beneficio fue por más de $482 mil pesos, beneficiando a 37 socios, quienes con un sentido de previsión confiaron en FIGLOSNTSA SINALOA para mejorar sus condiciones económicas en esta etapa de su vida laboral.

    Entrega de automóvil a socia beneficiada.
    Enf. Beatriz López Chicas, Vicepresidenta del Comité Técnico de FIGLOSNTSA en representación de la Profa. Arcelia Prado Estrada, Sria. Gral. del Comité Ejecutivo del SNTSA Sección 44 y Presidenta del Comité Técnico de FIGLOSNTSA SINALOA.
“Felicito de manera muy especial a cada uno de los ganadores que recibieron en esta ocasión estos grandes beneficios, reiterar la invitación a los compañeros que aún no son parte, que confíen en el programa FIGLOSNTSA SINALOA, que se adhieran a sus rubros, aquí los estaremos esperando, como testimonio de esta entrega les decimos que aquí está la responsabilidad y la credibilidad dispuesta.”

