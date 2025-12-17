$!FIGLOSNTSA Sinaloa: Beneficia a sus socios

“Hoy es un día para celebrar”

FIGLOSNTSA SINALOA realizó la XIX Entrega de Recompensas para socios inscritos en el rubro de Seguro de Vida.

El día 5 de diciembre de 2025, ante la presencia de los órganos de administración y gobierno, se efectuó el acto de Asignación de Recompensas del rubro de Seguro de Vida el cual, tuvo lugar en las instalaciones del Salón de Eventos Queen Palace.

Posteriormente el día 16 de diciembre del presente año, los beneficios fueron entregados a los agraciados en una emotiva ceremonia, efectuada en las instalaciones del Auditorio del salón 53, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.