FIGLOSNTSA SINALOA: ENTREGA 16.4 MDP POR CONCEPTO DE JUBILACIÓN Y RETIRO DEL SECTOR SALUD

Como reconocimiento a su gran trabajo y dedicación, FIGLOSNTSA SINALOA destaca la labor de 87 socios que han concluido su ciclo laboral tras décadas de servicio en el sector salud. La ceremonia realizada el día 15 de octubre de 2026 en el Salón 53, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, formó parte de la XXV Entrega del beneficio por el cumplimiento del tiempo laboral de Jubilación y XXIV Pago del beneficio de Retiro, donde asistieron socios con 28 o 30 años de servicio laboral y trabajadores que se retiraron antes de cumplir la edad laboral requerida, recibiendo su estímulo en el lugar antes mencionado.

Socios que recibieron el beneficio de Jubilación o Retiro en representación de cada una de sus regiones.

Este acto fue presidido por la Profa. Arcelia Prado Estrada Sria. Gral. del Comité Ejecutivo del SNTSA Sección 44 y Presidenta del Comité Técnico de FIGLOSNTSA Sinaloa, acompañada por el Dr. Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud del Estado de Sinaloa. El pago total de este beneficio fue por más de 16.4 MDP, gracias al aporte de todos los socios y su constante compromiso y dedicación ante el Fideicomiso. .

Profa. Arcelia Prado Estrada, Sria. Gral. del Comité Ejecutivo del SNTSA Sección 44 y Presidenta del Comité Técnico de FIGLOSNTSA SINALOA.

“Sin duda uno de los momentos más valiosos es ver a nuestras compañeras y compañeros culminar una vida de servicios, este respaldo es un reconocimiento a su historia y esfuerzo. Invito a todos los compañeros a formar parte de este noble programa denominado FIGLOSNTSA SINALOA “ Esto es una muestra que FIGLOSNTSA Sinaloa, a lo largo de su trayectoria y permanencia en el estado, continúa apoyando a sus socios y familias como un pilar clave para la consolidación del sector salud.

Participación Artística

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Participación Artística

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