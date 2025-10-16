FIGLOSNTSA SINALOA reconoce a sus socios una vida de trabajo y dedicación, en el marco del 25 Aniversario del Fideicomiso

En un emotivo acto y con gran éxito se llevó a cabo la XXIV Entrega de Beneficio de Jubilación y XXIII Entrega de Retiro, a socios que cumplieron 28 o 30 años de servicio laboral (mujeres y hombres respectivamente) y trabajadores que se retiraron del sector salud antes de cumplir la edad laboral requerida.

La ceremonia se llevó a cabo el día 15 de octubre de 2025 en las instalaciones del Salón 53 donde se reconoció el esfuerzo y la dedicación durante su vida laboral a 91 socios beneficiados con un estímulo económico.

La derrama total para el pago de este beneficio fue por más de 15.9 MDP, gracias al esfuerzo de todos los socios que continúan cumpliendo con sus compromisos ante el Fideicomiso.