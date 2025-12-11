$!FIGLOSTASE: Beneficia a sus socios

“Hoy es un día para celebrar”
FIGLOSTASE realizó la XXIV Entrega de Recompensas para socios inscritos en el rubro de seguro de vida.
El día 1 de diciembre de 2025, ante la presencia de los órganos de administración y gobierno, se efectuó el acto de Asignación de Recompensas del rubro de Seguro de Vida el cual, tuvo lugar en las instalaciones del Salón de Eventos Figlostase.
Posteriormente el día 10 de diciembre del presente año, los beneficios fueron entregados a los agraciados en una emotiva ceremonia, efectuada en las instalaciones antes mencionadas, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Se entregó 1 automóvil último modelo y 31 bolsas de dinero a los socios agraciados.
La derrama total para el pago de este beneficio fue por más de 600 mil pesos, beneficiando a 32 socios, quienes con un sentido de previsión confiaron en FIGLOSTASE para mejorar sus condiciones económicas en esta etapa de su vida laboral.
“Felicito de manera muy especial a cada uno de los socios que recibieron en esta ocasión estos grandes beneficios, los invito a mantenerse al corriente con sus responsabilidades ante el fideicomiso FIGLOSTASE para su fortalecimiento y seguir disfrutando de este tipo de recompensas.”