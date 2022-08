$!Figuras de la Santa Muerte y artículos para atraer el amor, lo más vendido en tiendas esotéricas de Culiacán

“Hay veladoras del destierro, del odio, hay aceites negros para rociar a las personas y que les vaya mal, hay sal negra, hay cosas dañinas que vendemos, hay fetiches para hacerle daño a las personas, en particular, para que no esté con la otra persona o que le vaya mal”, explicó.

“Hay gente que no puede caminar, hay personas que han llegado que no se pueden mover y con base en lo que le hace a la persona, la curandera, y lo que le vendemos, se ha visto que las personas se han recuperado de estos trabajos”, detalló.

“No las vendo, no sé, por superstición o por creencias, el que me las vende me las dejó de vender, es algo muy delicado, no las vendemos, es la magia o la energía más alta que hay, si tú crees, jalas las cosas, lo dejé de vender”, reveló.

El vendedor añadió que estas creencias le han generado algunas malas experiencias con los clientes, pues aseguró que estos suelen dejar malas vibras o energías negativas, por lo que ha tenido que encender veladoras o incienso.

“Llega una persona y me deja la mala vibra, me la depositan, en cuanto llega la persona, no cualquier persona, me siento incomodo y comienzo a sacar incienso, agarro una veladora, la prendo y sí siento eso, no uso protecciones, es lo malo de mí que no traigo nada conmigo”, expuso.

Este tipo de tiendas esotéricas también se encuentran en mercados como el Garmendia, Rafael Buelna, Abastos y el de Abastos del Humaya.