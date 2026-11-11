FIL Culiacán reúne 33 mil visitantes en sus primeros dos días: Alcaldesa

La cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Culiacán ha reunido alrededor de 33 mil visitantes durante sus primeros dos días de actividades, informó la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos Villarreal.

Detalló que el lunes 9 de noviembre, durante la jornada inaugural, acudieron 15 mil 100 personas, mientras que el martes 10 la asistencia fue de 18 mil visitantes.

“Al iniciar esta mañana de este miércoles llevábamos una asistencia de alrededor de 33 mil personas. Lo cual nos dice que la ciudadanía lo está aceptando muy bien”, expresó.

Ramos Villarreal señaló que han observado la participación de niñas, niños y jóvenes, así como de personas adultas que acuden durante las tardes para recorrer los espacios, leer y convivir con sus familias.

Sobre el pabellón juvenil, que se incorporó por primera vez en esta edición, destacó la colaboración de distintas universidades para impartir talleres y organizar actividades dirigidas a los estudiantes.

Indicó que uno de los objetivos es que los jóvenes hagan suyo el encuentro literario y encuentren espacios para participar en actividades culturales.

“Que ellos la hagan suya, que tengan este sentido de pertenencia, que se apoderen de esta Feria Internacional y que año con año sigan buscando cómo seguir formando parte de ella”, comentó.

La cuarta edición de la FIL Culiacán se desarrolla del 9 al 15 de noviembre.