FIL de Culiacán será del 9 al 15 de noviembre; incluirá un pabellón juvenil

La Feria Internacional del Libro de Culiacán se realizará del 9 al 15 de noviembre y contará por primera vez con un pabellón juvenil, anunció la Presidenta Municipal provisional Ana Miriam Ramos Villarreal.

Informó que el Ayuntamiento prepara la presentación oficial del programa, en la que dará a conocer a los invitados y la dinámica de esta edición.

Entre las novedades estará el pabellón juvenil, que se sumará al espacio infantil que tradicionalmente forma parte de la feria.

“En esta nueva versión tendremos un pabellón juvenil. Es la primera vez que habrá un pabellón destinado a nuestros jóvenes”, señaló.

De acuerdo con Ramos Villarreal, las universidades como la Autónoma de Occidente y Tecmilenio apadrinará las actividades destinadas a los jóvenes.

Relacionó esta nueva propuesta con las acciones que el Ayuntamiento ha impulsado para atender a este sector de la población.

La edición de este año buscará mantener actividades dirigidas tanto a niñas y niños como a jóvenes, mediante espacios de lectura, convivencia y participación cultural.

“Recordemos que hemos estado muy enfocados en esta atención a los jóvenes con todas estas campañas que ustedes han visto por parte también de los apoyos, por parte del gobierno Federal, con Jóvenes Unen al Barrio”.