Fin de semana largo dejaría derrama superior a 2.5 millones de pesos en playas de Navolato

La afluencia de visitantes durante el próximo fin de semana largo podría generar una derrama económica superior a los 2.5 millones de pesos en la zona de playa y comunidades rurales de Navolato, estimó Jorge Quevedo Beltrán, presidente de Empresarios Unidos por Navolato.

El dirigente señaló que el municipio cuenta con más de 3 mil unidades económicas, de las cuales al menos el 25 por ciento se ubican en zonas que se verán directamente beneficiadas por el flujo turístico.

“Solamente si en la zona de playa hay una cantidad de visitantes superior a los 10 mil, yo creo que vamos a tener ingresos económicos superiores a los 2.5 millones de pesos, que eso es lo más importante”, expuso.

Indicó que esta derrama permitiría mantener empleos y aliviar la presión financiera que enfrentan los micro, pequeños y medianos negocios, además de servir como antesala para eventos clave como el Carnaval de Altata, la Semana Santa y la Semana Biker.

Quevedo Beltrán explicó que se esperan tres corridas de visitantes provenientes de Mazatlán, Los Mochis y Culiacán, con mayor concentración sábado y domingo por la tarde, lo anterior debido a que el lunes 2 de febrero habrá puente escolar debido al puente por el aniversario de la Constitución.

En cuanto al sector restaurantero, señaló que la expectativa es alcanzar al menos un 50 por ciento de ocupación, especialmente en el puerto de Altata, aunque reconoció que comunidades como Isla Cortés, El Castillo, El Tetuán y El Tambor han resentido una caída importante en ventas.

“Estamos considerando que tendríamos una ocupación del 50 por ciento en materia restaurantera. Han sufrido bajas importantes en todos los sentidos”, reconoció.

El presidente de la asociación destacó que la percepción de mejora en la seguridad ha influido en el repunte económico, al señalar que enero cerró con un crecimiento ligero del 6 por ciento en los negocios del municipio.

“Eso nos marca que por lo menos vamos a tener para pagar ya la luz sin necesidad de pedir cuentas al banco y dejar cifra negativa para el inicio del periodo de este año”, afirmó.

De cara a los próximos meses, adelantó que se espera una mayor fluidez de visitantes en febrero y marzo, con un repunte significativo durante Semana Santa, periodo en el que estimó una derrama superior a los 30 millones de pesos únicamente en la zona de playa de Navolato.

Asimismo, informó que empresarios solicitaron una reunión con la Secretaría de Turismo estatal para la primera quincena de febrero, con el objetivo de establecer una agenda común de proyectos de mediano y largo plazo, entre ellos el programa Coloreando Sinaloa, la promoción de San Pedro como Pueblo Señorial, el reforzamiento turístico de Altata y obras de infraestructura como la rehabilitación y ampliación del malecón.