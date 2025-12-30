Finaliza este miércoles el programa ‘Ponte al Corriente’ en Sinaloa

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa hizo un llamado urgente a la ciudadanía para aprovechar las últimas horas del programa “Ponte al Corriente”, el cual cerrará sus ventanillas de manera definitiva este miércoles 31 de diciembre.

Esta iniciativa, establecida bajo las instrucciones del Gobernador Rubén Rocha Moya, tiene como objetivo principal brindar facilidades a los contribuyentes para que regularicen su situación fiscal en materia vehicular y, al mismo tiempo, contribuyan al desarrollo económico y social de la entidad.

El programa representa una oportunidad única para los propietarios de vehículos de modelo 2018 y anteriores, ya sean de servicio particular o público, que cuenten con dos años o más de adeudo. A través de un pago único de 6 mil pesos, los sinaloenses podrán cubrir el costo de las calcomanías y el canje de placas.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, las autoridades han dispuesto diversos canales de atención de manera presencial en todas las oficinas de recaudación distribuidas en el estado y de manera digital a través del portal oficial https://ciudadano.sinaloa.gob.mx.

Asimismo, se han habilitado opciones de financiamiento para quienes prefieran pagar con tarjeta de crédito, ofreciendo 3 y 6 meses sin intereses con bancos participantes como BBVA Bancomer, Banamex, Banorte y Santander.

Es fundamental que los interesados presenten la documentación completa para agilizar el proceso y en el caso de las calcomanías, solo se requiere el número de placa, sin embargo, para el canje de láminas es necesario contar con placas anteriores, póliza de seguro vigente y comprobante de domicilio e identificación oficial INE.

Cabe destacar que el programa tiene sus limitantes, ya que no aplica para trámites de cambio de propietario ni alta de placas nuevas y se exhorta a los propietarios a no dejar pasar este plazo, ya que este miércoles es el último día para obtener el beneficio del pago único.