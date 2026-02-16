$!Firman CEDH Sinaloa y UAS convenio colaboración para fortalecer la formación y promoción de los derechos humanos

“El convenio que hoy firmamos establece bases para impulsar programas de capacitación, diplomados, foros, seminarios y actividades académicas especializadas en derechos humanos, además de abrir espacios para que estudiantes de la UAS participen en prácticas y servicio social vinculados a la promoción de la dignidad humana”, dijo el presidente de la CEDH Sinaloa, Óscar Loza Ochoa.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa formalizaron la firma de un Convenio General de Colaboración para establecer bases de apoyo mutuo para el diseño, implementación y desarrollo de programas y proyectos orientados a la capacitación, formación y promoción de la cultura de respeto a los derechos humanos entre la comunidad universitaria y la sociedad en general.

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, subrayó que la firma de este instrumento refrenda el compromiso de la institución educativa con la formación integral de su comunidad y con la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

“Es uno de los convenios más trascendentes que hemos firmado, ya que enfatiza en el muy noble significado de la dignidad humana, de la justicia social y de valores tan necesarios como el respeto, la tolerancia y la libertad; de tal forma, este no es solo un acto protocolario, sino la formalización de una labor compartida, el cumplimiento reforzado de una misión institucional y de un ineludible compromiso ético: como universidad somos responsables de la vigencia de cada uno de los derechos”, comentó.

A través de este convenio se establecerán acciones de orientación, formación, investigación y desarrollo de programas académicos, así como la realización de actividades de capacitación en materia de derechos humanos, con el objetivo de fortalecer la formación integral de la comunidad universitaria y contribuir a la construcción de entornos más justos e incluyentes.

En el evento protocolario estuvieron presentes por parte de la CEDH Sinaloa, Reyna Isabel Mendoza Osuna, visitadora general; Marcela Adriana Flores Moreno, secretaria ejecutiva; José Pablo Balderas Jurado, secretario técnico; Ramona Aida Inzunza Beltrán, directora de Administración y Pavel Jonathan Hernández Ortiz, titular del Órgano Interno.

Por parte de la UAS, Sofía Angulo de Madueña, directora de la Unidad de Bienestar Universitario; Yuniba Brun Corona, secretaria general; Alfonso Carlos Ontiveros Salas, abogado general, así como el Alfonso Carlos Ontiveros Elgueazábal, director de la Facultad de Derecho.