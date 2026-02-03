$!Firman CEDH y Fundación Checo Pérez convenio para impulsar cultura en Sinaloa

El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, señaló que la promoción de la cultura es una de las herramientas más importantes para enfrentar la pérdida de valores y los problemas de violencia que afectan a diversas regiones del estado.

El convenio se firmó en el marco de la inauguración de dos bibliotecas comunitarias en la comunidad de Monteverde de Villa, una en la escuela primaria Francisco Villa y otra en la telesecundaria Leticia Machado, proyecto impulsado por la CEDH y respaldado por la Fundación Checo Pérez.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Fundación Checo Pérez firmaron un convenio de colaboración este martes con el objetivo de impulsar proyectos culturales y educativos en comunidades rurales de Sinaloa, como parte de una estrategia para la reconstrucción del tejido social.

Consideró que estas bibliotecas sientan un precedente para replicar el modelo en otras comunidades de Sinaloa.

“Hace mucha falta la promoción de la cultura en el estado de Sinaloa como uno de los recursos fuertes precisamente para enfrentar no solo la pérdida de valores, sino además los problemas de violencia que hoy tenemos”, dijo.

Detalló que, además de la creación de bibliotecas, el convenio contempla la realización de actividades culturales como presentaciones de teatro, talleres y encuentros con escritores, poetas e historiadores, con el objetivo de fomentar no solo la lectura, sino también la escritura entre niñas, niños y adolescentes.

Entre los participantes en este proyecto cultural se contempla la presencia de figuras del ámbito artístico e intelectual, como el poeta Rubén Rivera, el director de teatro Alberto Solán, el ex director del Isic Ronaldo Valdés y la historiadora Laura Verdugo, quienes colaborarán en actividades formativas.

Loza Ochoa destacó que el acervo bibliográfico que integrarán ambas bibliotecas será amplio y suficiente para convertirlas en un referente cultural para toda la microrregión, beneficiando a comunidades como Santa Loreto, La Pitayita, El Vizcaíno, Los Llanos, Las Tapias, La Higuera y La Palma.

“Nosotros estamos sentando las bases aquí para una promoción importante, no solo de la lectura y escritura”.

Por su parte, Juan Pablo Gómez, representante de la Fundación Checo Pérez, destacó que la presencia de la fundación en Sinaloa responde al interés de trabajar de manera conjunta con las instituciones y apoyar iniciativas culturales en beneficio de niñas, niños y comunidades.