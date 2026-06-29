$!Firman CEDH y Sinaloa Incluyente convenio para fortalecer defensa de derechos LGBTQ+

En un paso significativo hacia la consolidación de una cultura de respeto y equidad en el estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y la asociación Sinaloa Incluyente formalizaron este lunes un convenio de colaboración institucional.
El acuerdo, suscrito en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ y como cierre de las actividades del mes del orgullo, busca potenciar las acciones de promoción, difusión y protección de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género en la entidad. La firma fue encabezada por Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH Sinaloa y Carlos Alfonso Hernández, presidente de Sinaloa Incluyente A.C.
Durante el acto, el presidente de la CEDH subrayó que la protección efectiva de las garantías fundamentales no puede lograrse de forma aislada, sino que requiere de un trabajo coordinado entre los organismos públicos y la sociedad civil organizada.
“Los derechos humanos adquieren verdadero sentido cuando se traducen en condiciones reales para que cada persona viva con libertad, seguridad, igualdad y dignidad”, informó Loza Ochoa. Por su parte, Tiago Ventura Cárdenas, enlace de Sinaloa, Incluyente y ganador del Premio Estatal de Derechos Humanos 2023, expresó su agradecimiento por el acompañamiento histórico que la Comisión ha brindado a la organización. Destacó que contar con instituciones firmemente comprometidas es vital para avanzar en la agenda de la población LGBTQ+.
“Para nosotros ha sido muy importante colaborar durante estos 13 años con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En muchas ocasiones ha sido la única institución a la que podemos acudir para ser realmente escuchados y proteger nuestros derechos humanos.”, compartió Ventura Cárdenas.
El convenio no se limita a una declaración de intenciones, sino que establece una hoja de ruta para el diseño e implementación de programas conjuntos que fomenten la igualdad sustantiva y la inclusión social.
Entre los puntos clave destaca la organización de seminarios, talleres y conferencias sobre derechos humanos y no discriminación.
También resaltaron que entre las acciones contempladas se encuentra la importancia de la producción de materiales impresos, digitales y audiovisuales especializados para visibilizar las problemáticas de exclusión y el intercambio de contenidos y mecanismos de coordinación permanente para atender la vulneración de derechos.