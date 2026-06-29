$!Firman CEDH y Sinaloa Incluyente convenio para fortalecer defensa de derechos LGBTQ+

En un paso significativo hacia la consolidación de una cultura de respeto y equidad en el estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y la asociación Sinaloa Incluyente formalizaron este lunes un convenio de colaboración institucional.

El acuerdo, suscrito en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ y como cierre de las actividades del mes del orgullo, busca potenciar las acciones de promoción, difusión y protección de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género en la entidad. La firma fue encabezada por Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH Sinaloa y Carlos Alfonso Hernández, presidente de Sinaloa Incluyente A.C.

Durante el acto, el presidente de la CEDH subrayó que la protección efectiva de las garantías fundamentales no puede lograrse de forma aislada, sino que requiere de un trabajo coordinado entre los organismos públicos y la sociedad civil organizada.