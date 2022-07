$!Firman convenio de cooperación con Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas

Por su parte, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación comentó: “Hace 10 años cuando se discutió la Ley y la creación concebíamos la creación del mecanismo como una medida de carácter extraordinario frente a la emergencia de estos hechos de violencia que enfrentaban los periodistas y defensores de derechos humanos”.

“Y el mecanismo empezó a desarrollar sus actividades y su capacidad institucional, pero hay que decirlo, no logró frenar y revertir la violencia... no hemos podido frenar y revertir la violencia e incluso la violencia institucional contra quienes ejercen el periodismo y dos no hemos desarrollado nuestras capacidades para castigar a los responsables de estos delitos”, señaló.

En este sentido, el Gobernador Rubén Rocha Moya resaltó que en ese mismo momento se estaba enterando de la asignación de Jhenny Judith Bernal Arellano como directora del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa.

“El instituto es autónomo, aquí tiene autonomía y vamos a respetar esto y ya debe haberse integrado también el consejo, ni siquiera la relación de consejeros, propuse, que planteé, que comenté con algunos diputados, que sea la mayor pluralidad posible la que se exprese en el consejo, en el caso de la persona que va a dirigir el instituto no puede haber pluralidad es una sola persona, pero en el consejo sí”, dijo.