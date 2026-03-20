$!Firman convenio ISIC y Suma Sociedad Unida para llevar el arte a las escuelas de Culiacán

Con el objetivo de fortalecer la construcción de paz para las nuevas generaciones, el Instituto Sinaloense de Cultura y la organización Suma Sociedad Unida formalizaron una alianza mediante la firma de un convenio de colaboración para impulsar el programa “Sum-Arte en tu escuela”. El proyecto, que ya ha iniciado actividades en diversos planteles, busca integrar disciplinas como la música sinfónica, danza contemporánea, ópera y artes plásticas en las explanadas y aulas escolares, convirtiéndolas en espacios de creación y formación artística.

Iván Velázquez Aréchiga, director general de Suma Sociedad Unida, detalló que en esta fase actual el programa proyecta beneficiar a más de 2 mil 800 alumnos pertenecientes a cinco escuelas secundarias de la zona sur-oriente de Culiacán. “Se refuerza este compromiso de la construcción de paz iniciado desde un programa que denominamos ‘La Paz es Posible’ con el objetivo de fortalecer el tejido social y acercar la cultura a las nuevas generaciones”, señaló Velázquez Aréchiga. También señaló que desde finales de 2025 ya se han realizado intervenciones en siete secundarias y cuatro primarias. Diego Rojas Hormigo, director de Compañías Artísticas del ISIC, destacó el éxito obtenido en las primeras presentaciones, citando como ejemplo la participación de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado en la Secundaria General número 6, donde 600 alumnos disfrutaron de un repertorio que incluyó música de películas y el cuento “Pedro y el lobo”.