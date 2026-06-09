$!Firman convenio para fortalecer la gestión de riesgos y la protección civil en Sinaloa

Con el objetivo de fortalecer la gestión integral de riesgos y promover una cultura de prevención en la entidad, el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa firmó un convenio de colaboración con el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C.

Durante el acto protocolario, el director general del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, destacó la importancia de impulsar una visión preventiva ante los fenómenos naturales y antropogénicos que impactan a la población.

“Si nos vamos nosotros al tema de la prevención, necesitamos estar sembrando el tema de la previsión. La previsión dice la Ley General de Protección Civil que es tomar conciencia de que las cosas pueden suceder”, expresó.

Navarrete Cuevas señaló que los efectos cada vez más disruptivos de distintos fenómenos obligan a fortalecer la participación de todos los sectores sociales para reducir riesgos y aumentar las capacidades de respuesta.

“La prevención demanda la parte que nos convoca a todas y todos, no solamente al gobierno, sino también a las instituciones, a la academia y a las familias para reducir riesgos y aumentar las capacidades para disminuir el impacto de las afectaciones”, indicó.