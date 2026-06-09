$!Firman convenio para fortalecer la gestión de riesgos y la protección civil en Sinaloa

Con el objetivo de fortalecer la gestión integral de riesgos y promover una cultura de prevención en la entidad, el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa firmó un convenio de colaboración con el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C.
Durante el acto protocolario, el director general del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, destacó la importancia de impulsar una visión preventiva ante los fenómenos naturales y antropogénicos que impactan a la población.
“Si nos vamos nosotros al tema de la prevención, necesitamos estar sembrando el tema de la previsión. La previsión dice la Ley General de Protección Civil que es tomar conciencia de que las cosas pueden suceder”, expresó.
Navarrete Cuevas señaló que los efectos cada vez más disruptivos de distintos fenómenos obligan a fortalecer la participación de todos los sectores sociales para reducir riesgos y aumentar las capacidades de respuesta.
“La prevención demanda la parte que nos convoca a todas y todos, no solamente al gobierno, sino también a las instituciones, a la academia y a las familias para reducir riesgos y aumentar las capacidades para disminuir el impacto de las afectaciones”, indicó.
El funcionario recordó que tanto la Ley General de Protección Civil como el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres establecen como prioridad disminuir la pérdida de vidas humanas y los daños materiales ocasionados por fenómenos de diversa índole.
Por ello, explicó que el convenio busca fortalecer la capacitación y la profesionalización de quienes participan en tareas relacionadas con la protección civil, además de fomentar una mayor conciencia social sobre la prevención.
“Lo que tenemos que hacer nosotros como instituciones y como colegio es seguir haciendo y sembrando el tema de la prevención y el tema de la previsión en el estado de Sinaloa”, afirmó.
Navarrete Cuevas destacó además la importancia del ordenamiento territorial y del respeto a los ecosistemas para evitar la generación de nuevas vulnerabilidades.
“No podemos hablar de desarrollo cuando se construyen vulnerabilidades”, señaló al citar al especialista Enrique Guevara.
El titular de Protección Civil enfatizó que la gestión de riesgos requiere la participación coordinada entre gobierno, sociedad, academia y organizaciones civiles, con el propósito de proteger a la población, sus bienes, la infraestructura estratégica, la planta productiva y el medio ambiente.
En la firma del convenio participaron también el presidente nacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, Octavio Albores; el presidente estatal del Capítulo Sinaloa, Edgar Peinado; y el presidente estatal de Bomberos, Saúl Robles.
El acuerdo contempla acciones de colaboración institucional, capacitación, profesionalización y trabajo coordinado para fortalecer la prevención y la gestión integral del riesgo en beneficio de la población sinaloense.