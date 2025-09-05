$!Firman convenio para impulsar la campaña ‘Septiembre Mes del Testamento’ en Sinaloa

CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya, en el marco de la campaña “Septiembre Mes del Testamento”, signó junto al Consejo de Notarios de Sinaloa, el DIF Estatal y la Secretaría General de Gobierno, la firma del convenio que otorga descuentos para la realización de este trámite legal que expresa la voluntad sobre el destino de los bienes y derechos, posterior a la muerte del testador.

Esta campaña es para promover una cultura testamentaria en el estado, así como fomentar la protección del patrimonio familiar, otorgando certeza jurídica y evitando futuros conflictos entre los descendientes, se indicó en un comunicado.

El Mandatario estatal agradeció la iniciativa del notariado sinaloense que, con la rubricación de este convenio, otorgará tres tipos de apoyos a quien desee realizar su testamento, priorizando el apoyo a mujeres vulnerables y adultos mayores que deseen hacerlo, recibiendo hasta un 50 por ciento de descuento en el costo normal del servicio.

“Yo les agradezco mucho lo que hagan no solamente en septiembre, háganlo a gente vulnerable, atiéndanla, ayúdenle, yo sé que tienen ustedes conciencia de eso”, los instó.

“Hagamos las cosas armoniosas, agilizando las cosas y de manera muy transparente, sin preferencias ni exclusiones”.