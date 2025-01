Firman convenio para la implementación del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar en Sinaloa

El Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, acompañado de la Alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya y María Inés Pérez Corral, Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, atestiguaron la firma del convenio de colaboración con Ayuntamientos y el INSUS para implementar en Sinaloa el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, mediante el cual se construirán 29 mil viviendas nuevas, así como la emisión de 12 mil 400 escrituras, con apoyo de Sedatu e Infonavit.

El Secretario General, Feliciano Castro Meléndrez, destacó que la Presidenta de México Claudia Sheinbaum tiene la de trabajar en materia de vivienda.

“Los términos del convenio que hoy suscribimos el Gobierno del Estado y los municipios de Sinaloa con Sedatu, Conavi, Insus y el Infonavit, significan la consolidación de una nueva política de vivienda plena, de humanismo y justicia”, señaló.

“Lo ha dicho nuestra Presidenta, para el sexenio 2024-2030, se contempla la construcción de un millón de viviendas en todo el país. Para fortuna nuestra en el estado se construirán 29 mil de ellas, esta justa y detonante inversión tendrá, además, el efecto virtuoso de crear 130 mil empleos directos y 195 mil indirectos”, precisó Castro Meléndrez.

De acuerdo con la proyección de la Política Estatal de vivienda, el objetivo es que para 2043 se hayan construido 42 mil 865 nuevas viviendas y se realicen más de 89 mil acciones de reemplazo, mejoramiento y/o ampliación, abatiendo el rezago de vivienda. Mientras que, durante el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se proyectan construir 29 mil viviendas con la participación de Infonavit y la Conavi, así como la emisión de 12 mil 400 escrituras.

Asimismo, destacó que de acuerdo al Programa de Certeza Jurídica se han entregado 3 mil escrituras y 13 mil títulos de propiedad en 16 municipios, y están en proceso más de 33 mil títulos y escrituras.

Orlando Camarillo Ruiz, enlace del Infonavit señaló que en Sinaloa se construyen 3 mil 300 viviendas nuevas al año que pueden ser comercializadas mediante un crédito Infonavit o bancario.

“De esa poca vivienda que se produce actualmente solo el 7 por ciento, si lo ponemos en número fríos, 221 viviendas serían asequibles para trabajadores de uno y dos salarios mínimos, que es la meta poblacional a la que está dirigida el programa Nacional de Vivienda, es decir, si la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no empuja este programa y si ustedes, desde el gobierno estatal y los gobiernos municipales no lo asumen como una prioridad, va a ser una vivienda que en términos privados no existe, no se está construyendo, no se va a construir, y esa población de uno y dos salarios mínimos no va a acceder nunca a una vivienda digna”, puntualizó.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes Francisco Castañeda Verduzco, director general de CVive, Orlando Camarillo Ruiz Enlace de la Dirección General de Infonavit, Alfonso Iracheta Carrol, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Rodrigo Chávez Contreras, director de la Comisión Nacional de Vivienda, Raúl Anaya Rojas, director de Vinculación Institucional de Sedatu, Martha Dagnino Camacho, presidenta de la Comisión del Vivienda del Congreso del Estado, Luis Cruz Nieva, jefe del Registro Agrario Nacional, así como funcionarios y representantes de los 20 municipios del Estado.