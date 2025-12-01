$!Firman Gobierno de Culiacán y Stasac contrato colectivo con un 7% de aumento para trabajadores

Con un aumento del 7 por ciento, el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, firmó el contrato colectivo 2026 con el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Julio Duarte Apan. Este acuerdo detalla que la firma dividirá el aumento del 6 por ciento, para aplicarse en la primera quincena de diciembre, y el 1 por ciento restante en la primera quincena de enero de 2026.

Duarte Apan reiteró el respaldo de los trabajadores de Culiacán a Gámez Mendívil, por la buena disposición que siempre ha mostrado su administración. “Nos demuestra que es nuestro amigo, y el Stasac está firme y listo, está firme para seguir trabajando con nuestro amigo, Juan de Dios Gámez Mendívil por este contrato colectivo”, dijo el líder de Stasac. “Somos el equipo del Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil”.

El Alcalde subrayó que en la medida de las posibilidades y recursos disponibles de la administración que encabeza, se resolverán las gestiones de los trabajadores, que diariamente realizan un gran esfuerzo por mantener y garantizar los servicios públicos para todo el municipio. “De nuestra parte, y hasta donde nos es posible y un poco más, siempre vamos a resolverles. ¿Por qué? Porque al final del día es justicia laboral a las y los trabajadores”, enfatizó.

Gámez Mendívil resaltó que más allá del presente acuerdo establecido, lo que se prioriza es buscar tener un mejor Culiacán, la casa en “la que vivimos todos”, y que a partir de las responsabilidades que cada uno desempeña, se tiene la oportunidad de impactar para mejorar las condiciones de la ciudadanía. El Alcalde enfatizó en el reconocimiento al secretario de Stasac y la clase trabajadora, que su compromiso es continuar reconociendo su labor, con mejores prestaciones y condiciones, destacando que siempre habrá coincidencias, acuerdos y consensos en una lógica de que haya justicia social para quienes laboran al servicio del Ayuntamiento.