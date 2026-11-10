$!Firman Stasac y Ayuntamiento de Culiacán contrato colectivo de trabajo 2026

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac) y el Gobierno municipal firmaron este martes el Contrato Colectivo de Trabajo 2026, con el que formalizaron los acuerdos alcanzados durante las negociaciones laborales de este año.

La secretaria general del Stasac, Ana Cecilia Carrillo Montoya, señaló que el documento es resultado de un proceso que incluyó la participación de los trabajadores mediante un foro sindical, en el que presentaron propuestas para integrar el pliego petitorio.

Explicó que las demandas fueron concentradas en un documento que posteriormente se aprobó en Asamblea General y se presentó ante el Ayuntamiento para iniciar las mesas de negociación.

“Hoy damos un paso importante. Detrás de esta firma hay muchas voces, propuestas, trabajo y, sobre todo, la unidad de una base sindical que sabe lo que quiere y que ha demostrado que, cuando caminamos juntos, podemos alcanzar grandes acuerdos”, expresó Carrillo Montoya.