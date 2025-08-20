$!Firman UAS y Adecem alianza para servicio social, prácticas y eventos en el Paseo del Ángel

CULIACÁN._ La Universidad Autónoma de Sinaloa y la Alianza para el Desarrollo de la Competitividad de las Empresas firmaron un convenio de colaboración con el que se enlazará a jóvenes para realizar sus prácticas profesionales y servicio social, así como llevar actividades culturales al Paseo del Ángel, en Culiacán.

El Rector Jesús Madueña Molina destacó que este tipo de acuerdos exponen las manera en que la institución busca contribuir a la consolidación de un entorno pacífico y propicio para el desarrollo de las juventudes.

“Nos congratula adherirnos a la iniciativa que busca imprimir un nuevo dinamismo al primer Barrio Mágico de Sinaloa como lo es el Paseo del Ángel, con auténtica vocación de servicio hoy nos sumamos a esta noble causa donde decenas de hombres y mujeres de empresa han abierto sus negocios y generado empleo”.

“Podremos acercar la enseñanza y la adquisición de experiencia de los jóvenes mediante el servicio social, las prácticas profesionales y la educación Dual, así mismo desde la universidad habremos de apoyar una serie de actividades artísticas con eventos de danza, teatro, teatro guiñol, música, impulsando el esparcimiento de personas de todas las edades y abriendo nuevas alternativas para el fortalecimiento de la Cultura de La Paz”, señaló Madueña Molina.

“Desde luego seguimos construyendo alianzas estratégicas con todos los sectores de la sociedad”, expresó.