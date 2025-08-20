$!Firman UAS y Adecem alianza para servicio social, prácticas y eventos en el Paseo del Ángel

CULIACÁN._ La Universidad Autónoma de Sinaloa y la Alianza para el Desarrollo de la Competitividad de las Empresas firmaron un convenio de colaboración con el que se enlazará a jóvenes para realizar sus prácticas profesionales y servicio social, así como llevar actividades culturales al Paseo del Ángel, en Culiacán.
El Rector Jesús Madueña Molina destacó que este tipo de acuerdos exponen las manera en que la institución busca contribuir a la consolidación de un entorno pacífico y propicio para el desarrollo de las juventudes.
“Nos congratula adherirnos a la iniciativa que busca imprimir un nuevo dinamismo al primer Barrio Mágico de Sinaloa como lo es el Paseo del Ángel, con auténtica vocación de servicio hoy nos sumamos a esta noble causa donde decenas de hombres y mujeres de empresa han abierto sus negocios y generado empleo”.
“Podremos acercar la enseñanza y la adquisición de experiencia de los jóvenes mediante el servicio social, las prácticas profesionales y la educación Dual, así mismo desde la universidad habremos de apoyar una serie de actividades artísticas con eventos de danza, teatro, teatro guiñol, música, impulsando el esparcimiento de personas de todas las edades y abriendo nuevas alternativas para el fortalecimiento de la Cultura de La Paz”, señaló Madueña Molina.
“Desde luego seguimos construyendo alianzas estratégicas con todos los sectores de la sociedad”, expresó.
Como parte del acuerdo alcanzado, los empresarios socios de Adecem podrán acceder al catálogo de servicios a través de actividades artísticas y culturales, para que la universidad apoye en el impulso y atracción a los negocios en el Paseo del Ángel.
El presidente del organismo, Julio César Silvas Inzunza, detalló que la UAS presentará los programas “Jueves del Ayer” y “Miércoles de Concierto” en Paseo del Ángel.
“Esto viene a fortalecer y a dar una muestra de cómo podemos trabajar en equipo las instituciones de la mano; pero la universidad no solo es cultura, también es consultoría, capacitación, ciencia, innovación; tiene más de mil 200 servicios a disposición de nosotros y estoy convencido que aquí en Paseo del Ángel los más de 21 negocios que están haciendo esfuerzo se van a poder beneficiar de la capacitación, de las consultorías, de los programas que la universidad tiene”, subrayó Silvas Inzunza.