CULIACÁN._ María Luisa, la mujer tarahumara acusada de feminicidio que murió en el penal de Angostura, sí hablaba español, indicó la Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada, a dos meses de que se hiciera pública la versión de que la joven necesitaba un traductor.

La joven de 27 años fue encontrada muerta el martes en las instalaciones del penal, en el que esperaba el desarrollo de su proceso. De acuerdo a la autoridad de seguridad estatal, María Luisa se quitó la vida.

En abril, la Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Teresa Guerra Ochoa, precisó que para el caso se iba a requerir un traductor al español, pues la joven hablaba en lengua indígena.

“Pero no vamos a dejar de estar al pendiente y poder garantizar que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas garantice que la traducción se dé, que la señora esté consciente de lo que está declarando y que tenga claridad en la responsabilidad que está asumiendo, es un delito muy grave, hablar de feminicidio y también garantizar que tenga la defensa adecuada”, dijo el pasado 14 de abril.

Dos meses después, tras la muerte de María Luisa, la Fiscal aclaró que la joven sí hablaba español y que el malentendido correspondió a que al ser indígena las autoridades asumieron que no dominaba el idioma.

“Yo he escuchado eso en los medios, eso para nada, por supuesto que a estas alturas sabemos que una persona que no habla el idioma tiene que estar asistida de un traductor, pero no era el caso de ella. Ella hablaba perfectamente el español, inclusive me han comentado que lo hablaba mejor que su dialecto original, entonces no hay alguna alteración a sus derechos”, declaró Quiñónez Estrada.

“En todo momento estuvo asistida, no hay ninguna violación sobre eso”.



Noroeste: En un principio se dijo que no hablaba español.

Fiscal: ¿Quién dijo?



N: La Secretaria de las Mujeres.

F: No, eso no es verdad, eso es falso. Me imagino yo que fue una suposición al saber su origen, ¿verdad? Eso lo supusieron y lo externaron algunas de las autoridades.



María Luisa se encontraba acusada de asesinar a su hija Reyna, de 4 años de edad, encontrada semienterrada en un dren de la comunidad de Juan José Ríos en marzo.

En un principio, la Fiscalía informó que la niña murió de una enfermedad respiratoria.

Cuando María Luisa se presentó para reclamar el cuerpo se inició una investigación por feminicidio. Quiñónez Estrada precisó que al morir la única sospechosa del asesinato, el caso se cierra.

“El asunto se sobresee, por muerte de la imputada en este caso”, informó.



N: ¿No hay algún otro sospechoso?

F: No, ella era la única, en el caso de la muerte se extingue la acción penal.



N: ¿Es oficial que la niña murió asesinada?

F: Es oficial, sí.