A medida que avanzaron los señalamientos por los miembros de los colectivos, la Fiscal pidió dialogar en vez de confrontación.

“Nos están descalificando, acepto la descalificación, nos reconocen algunas cosas, las acepto; que no hemos dado los resultados que nosotros quisiéramos, lo acepto, pero no se trata de confrontar. Así no vamos a llegar a nada. Estamos aquí por toda la tragedia que ustedes están viviendo. Nosotros no somos ajenos a esa tragedia; si nos confrontamos la tragedia va a aumentar”, expuso.

Asimismo, la presidenta del Colectivo Sabuesos Guerreras, María Isabel Cruz Bernal, recordó la promesa de Sara Bruna Quiñonez sobre crear el análisis de contexto en la desaparición forzada de acuerdo al plan estratégico de persecución penal 2021-2028.

Tras eso, ofreció ayuda a la FGE para que la unidad sea creada.

“Es de suma importancia para nosotros que ese análisis de contexto exista en la Fiscalía de Desapariciones y deberá que lo esperamos, díganos que nos hace falta, en que podemos ayudar para que esa unidad sea creada, porque como ve todas lo necesitamos”, dijo Bernal Cruz.

Ante la petición, Sara Bruna Quiñonez admitió que ese proyecto propuesto en el Plan Estratégico hace falta en la Fiscalía, sin embargo, el problema de realización es más bien un tema económico.

“Precisamente antes de entrar aquí lo estuvo comentando el Fiscal especializado sobre ese punto y lo estamos trabajando, el problema que hemos tenido y no lo va a creer es por centavos, pero se tiene que arreglar y ya estamos buscando la manera de tenerlo porque nos hace falta no solamente para los desaparecidos, nos hace falta para muchos otros delitos igual de crueles para la desaparición forzada”, expresó Sara Bruna Quiñonez.

Al finalizar el encuentro señaló que no se sintió ofendida por ninguna de las calificaciones vertidas en la reunión pues demuestra el sentir de cada persona, por lo que llamó a seguir trabajando en equipo.