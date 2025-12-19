Fiscal General reprende a vicefiscal de la zona sur y analiza sanción interna

La Fiscal General de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, calificó como inapropiada la conducta del vicefiscal de la zona sur, Isaac Aguayo Roacho, quien el miércoles 17 de diciembre arremetió contra periodistas y familiares de personas desaparecidas en Mazatlán.

Tras la difusión de videos y testimonios que evidenciaron al funcionario retando a los medios y negando información sobre las desapariciones de Herminia Guadalupe Rivera Rendón y Teresa de Jesús Morales Ontiveros, la Fiscalía aseguró que ya sostuvo una conversación directa con él para abordar el incidente.

“Ya hablé con él sobre ese tema, estuvimos platicando todo lo que resultó de esa situación. La Fiscalía del Estado tiene como base el respeto y somos una fuente de información que ha estado compartiendo datos durante toda esta temporalidad”, señaló Sánchez Kondo.

La fiscal general enfatizó que la institución tiene como pilar el respeto y el reconocimiento a la labor periodística, y que no se repetirá una situación así. Además, informó que se está analizando turnar el caso al órgano interno de control para determinar si procede una sanción administrativa o acta contra Aguayo Roacho.

“Estamos analizando la posibilidad de revisar la parte interna a través del órgano interno de control”, compartió.