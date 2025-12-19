Fiscal General reprende a vicefiscal de la zona sur y analiza sanción interna

La Fiscal General de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, calificó como inapropiada la conducta del vicefiscal de la zona sur, Isaac Aguayo Roacho, quien el miércoles 17 de diciembre arremetió contra periodistas y familiares de personas desaparecidas en Mazatlán.
Tras la difusión de videos y testimonios que evidenciaron al funcionario retando a los medios y negando información sobre las desapariciones de Herminia Guadalupe Rivera Rendón y Teresa de Jesús Morales Ontiveros, la Fiscalía aseguró que ya sostuvo una conversación directa con él para abordar el incidente.
“Ya hablé con él sobre ese tema, estuvimos platicando todo lo que resultó de esa situación. La Fiscalía del Estado tiene como base el respeto y somos una fuente de información que ha estado compartiendo datos durante toda esta temporalidad”, señaló Sánchez Kondo.
La fiscal general enfatizó que la institución tiene como pilar el respeto y el reconocimiento a la labor periodística, y que no se repetirá una situación así. Además, informó que se está analizando turnar el caso al órgano interno de control para determinar si procede una sanción administrativa o acta contra Aguayo Roacho.
“Estamos analizando la posibilidad de revisar la parte interna a través del órgano interno de control”, compartió.
El reclamo que originó la molestia del vicefiscal fue la exigencia de avances en la investigación de Guadalupe Herminia Rivera Rendón, administrativa de un portal de noticias, quien fue privada de su libertad el pasado 19 de noviembre en Mazatlán. Familiares y organizaciones de derechos humanos han denunciado que la carpeta parecía detenida y que existe un rezago de más de 10 años en las investigaciones de desaparición forzada en la región.
Ante estos señalamientos, Sánchez Kondo defendió que la Fiscalía ha mantenido apertura y que, legalmente, se ha brindado acceso a las carpetas de investigación a los familiares directos para que conozcan los actos realizados. No obstante, admitió que la forma en que el vicefiscal manejó la presión mediática y social en las oficinas públicas no fue la correcta para un servidor.
“Se ha atendido de manera directa por el vicefiscal al esposo de la persona privada y se le ha dado información. La información que se les da es la que legalmente nos establece la legislatura. Tienen derecho al acceso y a conocer los actos de investigación”, comunicó.