Fiscalía acusa a Estrada Ferreiro de contratar de manera ilegal camiones de la basura por $117 millones

En un periodo de seis días un juez de control deberá resolver la situación jurídica del ex Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro y un grupo de ex funcionarios municipales por el contrato presuntamente ilegal de la renta de 40 camiones recolectores de basura por un monto de 117 millones de pesos.

Este miércoles se realizó la audiencia inicial por la acusación de desempeño irregular de la función pública en contra de Jesús Estrada Ferreiro y el comité de adquisiciones de su administración. Esta audiencia se ha aplazado después de una serie de estrategias realizadas por el equipo de defensa de Estrada Ferreiro.

Después de más de 9 horas de audiencia no se definió la vinculación a proceso de los señalados y será dentro de seis días que se retome la audiencia.

Esta acusación por presunto desempeño irregular de la función pública fue uno de los dos motivos por el que la Fiscalía del Estado solicitó el desafuero del ex Presidente Municipal el pasado 10 de junio. El otro proceso por el que la Fiscalía comenzó un procedimiento en contra del ex Alcalde corresponde a acusaciones de discriminación.

Estrada Ferreiro y el comité de adquisiciones de su administración fueron señalados por dañar las arcas municipales con la contratación de la empresa Kétzer para la renta de camiones recolectores de basura.

La ex Tesorera Issel Guillermina Soto González, el ex Secretario del Ayuntamiento Othón Herrera y Cairo Yarahuan, el ex Oficial Mayor Alejandro Amezquita Villaseñor, el ex director de Egresos y Presupuesto Raúl Alcantar Kondo, y las regidoras María Antonia Sarabia Ibarra y Angelina Gutiérrez González, son las personas involucradas en el caso, pues pertenecían al comité de adquisiciones.

En septiembre de 2020 el Cabildo de Culiacán aprobó en una sesión virtual la contratación de la empresa Grupo Kétzer por 30 meses para la renta de camiones recolectores de basura. Esta contratación se realizó sin licitación de por medio.

“Ya no hay manera de modificar nada, este contrato ya se celebró con la empresa”, señaló el ex Alcalde el 14 de septiembre de 2020 al ser cuestionado por medios de comunicación sobre el tema.

Durante uno de los recesos de la audiencia, Estrada Ferreiro dedicó un mensaje a sus seguidores en redes sociales donde señaló irregularidades en el proceso que protagoniza.

“Hay que decirlo, existen irregularidades en las supuestas imputaciones que me señalan, sin embargo, estamos haciendo lo propio, con pruebas, para dar a conocer la verdad. Confío en que la justicia prevalecerá, Yo seguiré defendiéndome. Hagamos lo correcto”, publicó.