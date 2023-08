En un posicionamiento la Fiscalía asegura que, salvo el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera, el resto de indiciados y sus abogados han rechazado recibir los expedientes y citatorios.

La versión de la autoridad contrasta con la del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, quien mencionó este lunes que aún había un tomo pendiente de entregar.

“Falta una carpeta, un tomo que me notificaron que lo podíamos recoger el día de mañana [martes], para la audiencia que ya está programada para el día 31... Todavía no nos han entregado una carpeta que tengo cita para el día de mañana hacerlo, ya los abogados acudiran a recogerla para ver qué es lo que tiene porque esa no nos la habían entregado”.

CARPETA DE LAS TORTILLAS

El boletín relata que, por el cuadernillo 836/2023 referente a la presunta compra irregular de tortillas, los indiciados fueron llamados para que el 20 de julio, un día previo a la audiencia, recogieran sus copias de los expedientes, pero solo acudió Guerra Liera.

Tras diferirse la audiencia del 21 de julio, fijaron como fechas el 22, 24 y 25 de ese mes para que pasaran por las carpetas de investigación.

El día 22 fue el abogado Alfonso Carlos Ontiveros Salas pero se negó a recogerla porque no le dieron unas hojas que tenía el expediente original, el resto de defensores se le unieron por ser una defensa colegiada; según la FGE, esas hojas tienen anotaciones de control interno.

Tras esto, la FGE volvió a enviar citatorios a los involucrados; y entre el 24 y 28 de julio, los integrantes del Comité de Adquisiciones recogieron sus copias, el 8 de agosto la recogió el abogado del Rector.

EXPEDIENTE POR LAS CARNES

Sobre la causa penal 886/2023 por las supuestas compras de carne a sobreprecio y sin licitar, explican que citaron al 18 de agosto para recoger los expedientes previo a la audiencia del 23.

Señalan que solamente tres indiciados recogieron las copias de las carpetas: Juan Eulogio Guerra, Norma Aguilar Navarro y Óscar Orlando Guadrón.

La Fiscalía indica que llamaron para el 22 de agosto y no acudió ninguno de los involucrados pendientes; se difirió la audiencia del 23 de agosto y fijaron el día 25 como fecha de entrega, donde además les darían un complemento del expediente de la otra causa.

Sin embargo, el abogado del Rector, Milton Ayala Vega, rechazó recibir el complemento de la otra carpeta bajo el argumento de que solo recibiría la copia del expediente 886/2023, pues a ese le citaron.

La Fiscalía concluye en que ante esa negativa, notificaron para que el 29 de agosto reciban todos los complementos pendientes; en el caso de Madueña Molina, acusan que el 28 de agosto fueron a notificarle de esto a su domicilio, pero un familiar cercano que estaba en el lugar se negó a firmar el acuse de recibido.

“(Fiscalía) Comprueba que se han hecho las actuaciones en tiempo y forma, notificando a todos y cada uno de los indiciados para que acudan a recibir sus documentos, y el argumento de no tenerlos para su defensa, obedece a cuestiones inimputables a éste órgano procurador de justicia, sino a estrategias de su equipo legal”, finaliza el posicionamiento.